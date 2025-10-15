Más averías dejan sin electricidad a millones de cubanos

Vídeos relacionados:

Cuba amaneció este 15 de octubre con un panorama que perpetúa la crisis energética a nivel nacional: el servicio eléctrico se mantuvo afectado de forma continua durante toda la jornada anterior y también a lo largo de la madrugada.

Las quejas de los usuarios se multiplicaron en redes sociales y canales oficiales como ToDus y Telegram, donde muchas provincias -como Matanzas, Villa Clara y La Habana- reportaron apagones severos, fuera de lo planificado y sin horarios predecibles.

El periodista José Miguel Solís informó que Matanzas -que además atraviesa una fuerte crisis sanitaria- se encontraba en el “máximo apagable”, es decir, que la demanda energética excedía por mucho la capacidad disponible de generación.

La provincia matancera experimentó un déficit de 130 MW, afectando a miles de familias sin una previsión clara de cuándo regresaría el servicio.

Fuente: Captura de Facebook/José Miguel Solís

Villa Clara, por su parte, sufrió una afectación aún mayor, con un déficit reportado de 160 MW, lo que dejó sin corriente a numerosos circuitos residenciales y zonas rurales.

Fuente: Captura de Facebook/Empresa Eléctrica Villa Clara

En La Habana, la situación no fue mejor.

Fuente: Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de La Habana

Este martes la capital estuvo sin servicio eléctrico durante 13 horas consecutivas, desde la tarde hasta las 5:30 de la mañana de hoy.

La máxima afectación en La Habana alcanzó los 223 MW a las 7:30 de la noche.

Fuente: Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de LA Habana

Según informó la propia empresa estatal, no se logró cumplir con la programación prevista debido a la baja disponibilidad de generación.

Averías inesperadas y colapso técnico

Uno de los factores que provocó este caos energético fue la salida imprevista de las unidades 3, 4 y 6 de Energás Jaruco, una de las principales plantas generadoras, tras un disparo de emergencia en la bomba de agua de alimentar.

Esta avería dejó al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en condiciones críticas.

A nivel nacional, la máxima afectación del 14 de octubre fue de 1,914 MW a las 7:10 p.m., cifra superior a la prevista, precisamente debido a la salida de estas unidades y el ciclo combinado de Energás Jaruco.

Aunque 32 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 2,875 MWh durante la jornada, con una potencia máxima de 549 MW al mediodía, esta generación alternativa no fue suficiente para paliar el déficit acumulado del sistema térmico, principal fuente energética del país.

Un sistema colapsado: Datos del SEN al amanecer de hoy

A las 6:00 a.m. de este 15 de octubre, el SEN reportaba una disponibilidad de 1,774 MW frente a una demanda de 2,864 MW, lo que generaba una afectación directa de 1,085 MW.

Para el horario de mayor consumo se pronostica una demanda máxima de 3,380 MW y una disponibilidad de solo 1,884 MW, con un déficit de 1,496 MW.

La afectación prevista podría alcanzar los 1,566 MW en horario pico, según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE).

Principales incidencias que afectarán hoy la disponibilidad eléctrica

-Hay averías en las unidades 2 de la CTE Felton, 8 de Mariel, 5 de Diez de Octubre y 3 de Renté.

-Están en mantenimiento programado unidades de Santa Cruz y Cienfuegos.

-Limitaciones térmicas mantienen fuera de servicio 374 MW.

-Problemas de combustible, que afectan a 50 centrales de generación distribuida con 341 MW menos disponibles.

-Falta de lubricantes, que deja indisponibles otros 156 MW.

En total, estas condiciones provocan un impacto negativo sobre 497 MW, agravando aún más la crisis.

Intentos de recuperación: Una carrera contra el tiempo

La Unión Eléctrica informó que en la mañana de este miércoles comenzó el arranque de la Unidad 1 de la CTE “Lidio Ramón Pérez” (Felton), que ya está en línea y aumentando carga.

Fuente: Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Asimismo, se espera la entrada de 50 MW mediante motores distribuidos y el regreso de la Unidad 5 de la CTE Nuevitas con 60 MW adicionales, aunque estas cifras siguen siendo insuficientes para estabilizar el sistema.

Desde la empresa eléctrica de La Habana, se hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales -Telegram, WhatsApp, ToDus, X y Facebook- y del Centro de Atención Telefónica 18888, aunque la mayoría de los usuarios coincide en que la información llega tarde, es confusa o directamente no se cumple.

“A merced de lo que el SEN decida”

Una frase que se repite en cada nota oficial es que las afectaciones “solo dependerán de las exigencias del SEN”, lo que en la práctica significa que no existe una garantía real de cumplimiento del cronograma de apagones.

Esto genra indignación y desesperanza en la ciudadanía, que ve cómo se deteriora su calidad de vida entre noches sin ventiladores, alimentos echados a perder y niños y ancianos sufriendo el calor.

Los testimonios se acumulan: madres que no pueden cocinar para sus hijos, ancianos sin acceso a medicamentos refrigerados, estudiantes sin condiciones para estudiar.

En redes, los ciudadanos claman por respuestas mientras la UNE y las Empresas Eléctricas provinciales ofrecen cifras, pero no soluciones.

La situación energética en Cuba atraviesa una de sus peores crisis en años recientes.

Las constantes averías, la falta de mantenimiento, la escasez de combustible y las deficiencias estructurales del sistema han colocado al país en un estado de vulnerabilidad extrema.

Y aunque se instalen más paneles solares o se reactiven unidades generadoras, sin una solución estructural de fondo -transparente, sostenida y participativa- los apagones seguirán marcando la rutina diaria de millones de cubanos.