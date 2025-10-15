Vecinos de Manzanillo enfrentan a vicepresidenta del Gobierno: “Aquí nunca viene nadie”

Una reciente visita de la vicepresidenta del Gobierno cubano, Inés María Chapman, al municipio de Manzanillo (Granma) terminó con un fuerte reclamo popular por la falta de agua potable y el deterioro de los servicios básicos en la ciudad.

En un video que se ha viralizado en las últimas horas, pero que corresponde al pasado 24 de septiembre, Chapman, acompañada por el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, recorrió varios barrios de la localidad para evaluar la crisis del abasto de agua.

Sin embargo, ese encuentro con los vecinos se convirtió en una escena de frustración colectiva y denuncias directas al Gobierno.

En el Reparto Gutiérrez, los pobladores aprovecharon la presencia de las autoridades para expresar su indignación ante la falta de soluciones concretas.

“Aquí todo está peor y, en lo personal, no he visto a nadie tratando de resolver nada. Mi esposo está operado de la columna y no tenemos ni agua”, dijo una de las vecinas, mientras otros residentes denunciaban que ni siquiera en el hospital local hay suministro estable.

“No han puesto combustible, y después que ella vino todo empeoró. Ni en el hospital hay agua”, lamentó otra mujer, visiblemente molesta por la falta de acción de los dirigentes.

Un hombre aseguró que si bien el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que los apagones no podían prolongarse más de 20 horas diarias, ese poblado pasa hasta 35 horas seguidas sin servicio eléctrico.

Los reclamos, grabados por residentes y compartidos en redes sociales, revelan el malestar de una población agotada por años de carencias.

En los videos difundidos se escucha a los vecinos interpelar directamente a Chapman y a Rodríguez, mientras denuncian que las promesas del Gobierno nunca se cumplen.

“Aquí nunca viene nadie, solo cuando hay cámaras o visitas importantes, pero el agua sigue sin llegar. Ni en el hospital ni en las casas hay”, exclamó un hombre entre la multitud.

La viceprimera ministra, visiblemente incómoda, aseguró que “se están haciendo gestiones” para mejorar el abasto y se comprometió a regresar en octubre; pero se desconoce si la funcionaria ha regresado a Manzanillo como prometió en septiembre.

El problema del agua en Manzanillo no es nuevo. Vecinos aseguran que el servicio es irregular, con interrupciones que duran semanas, mientras los pozos locales están contaminados y el sistema de bombeo presenta fallos por falta de mantenimiento y combustible. Las condiciones sanitarias se han deteriorado, afectando a hospitales, escuelas y viviendas.

Según testimonios recogidos por medios independientes, las autoridades suelen visitar la zona tras denuncias en redes sociales, pero las promesas se diluyen una vez que las cámaras se apagan. “Después que vinieron, todo empeoró”, repiten los vecinos.