Baire se levanta: Protestas contra el régimen por apagones, hambre y miseria en Santiago de Cuba

El pueblo de Baire, en el municipio Contramaestre, salió a las calles a protestar contra los apagones, la escasez de alimentos y la falta de agua potable que golpean a la población oriental desde hace semanas.

Al grito de "Se calentó Baire" las personas salieron a las calles a pedir libertad. Se escucharon expresiones contra el gobierno como "¡Abajo Díaz-Canel!".

El periodista Yosmany Mayeta informó en Facebook que pasadas las 7:40 p.m., los vecinos de los barrios La Salada, El Transformador y Avicinia comenzaron a tocar cazuelas y gritar consignas contra el Gobierno, en medio de un prolongado apagón que ya superaba las 30 horas.

Durante la manifestación, el régimen cortó el acceso a Internet en todo el municipio, una táctica ya conocida para impedir la difusión de imágenes y testimonios. La conexión fue restablecida unos 30 minutos después, momento en que varios residentes lograron compartir videos y publicar mensajes de apoyo en redes sociales.

Los manifestantes evitaron la carretera principal para esquivar los retenes policiales y marcharon por calles interiores, recorriendo la Avenida 8 y la Avenida Central (Avenida 4) hasta llegar al Parque Central de Baire, donde gritaron frente a la unidad de la Policía y al costado de la casa del presidente del Consejo Popular, Salvador.

Algunos videos muestran cubanos golpeando calderas, caminando en grupos por las calles oscuras, gritando consignas de “¡Libertad!” y “¡Queremos corriente y comida!”, mientras otros vecinos observaban parados en las aceras animando.

Contramaestre amaneció sitiado, con patrullas, agentes del Ministerio del Interior y policías vestidos de civil rodeaban las principales calles y parques. Se desconoce el número de detenidos, pero activistas locales temen nuevas oleadas de arrestos en los próximos días.

El líder opositor José Daniel Ferrer García, excarcelado y desterrado recientemente a Estados Unidos, publicó un mensaje en redes sociales afirmando que “Baire vuelve a ser símbolo de rebeldía contra la tiranía”.

Recordó que fue precisamente en ese pueblo donde se dio el histórico Grito de Baire del 24 de febrero de 1895, inicio de la Guerra de Independencia contra España.

“Santiago de Cuba, cansado de opresión y miseria, sale a las calles a protestar contra la dictadura. Toda Cuba debe amplificar estos gritos de libertad. Habrá nuevos presos políticos; ellos y sus familias necesitarán de todo nuestro apoyo. ¡Abajo la tiranía!”, escribió Ferrer.

Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, con apagones diarios, inflación descontrolada, desabastecimiento y falta de medicamentos.

Las protestas en Contramaestre se suman a otras manifestaciones recientes registradas en Guantánamo, Holguín y Camagüey, donde el pueblo, exhausto por la miseria y la represión, exige libertad y cambios al gobierno.

