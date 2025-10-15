Apagones sin tregua: Cuba amaneció con más de mil MW de déficit y la UNE pronostica otro día crítico

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este miércoles que el país continúa bajo una crisis energética generalizada, con apagones durante las 24 horas del martes y una madrugada de miércoles igualmente afectada. Según el parte oficial, la máxima afectación por déficit de generación alcanzó los 1,914 MW a las 7:10 p.m. del martes, una cifra superior a lo planificado por la salida de dos turbinas y del ciclo combinado de Energás Jaruco.

Pese al discurso oficial sobre las energías limpias, los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos apenas aportaron 2,875 MWh al sistema, con una potencia máxima de 549 MW al mediodía, lo que no compensó la caída del sistema termoeléctrico nacional.

Cuba amaneció con más de 1,000 MW de déficit

A las 6:00 a.m. de este miércoles, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1,774 MW frente a una demanda de 2,864 MW, lo que dejó 1,085 MW afectados por déficit de capacidad. Para el horario diurno, la UNE estima afectaciones de unos 950 MW, por lo que no se prevé estabilidad del servicio durante el día.

Averías y limitaciones del sistema

El parte técnico de la UNE detalla fallas en varias unidades clave:

Unidad 2 de la CTE Felton

Unidad 8 de Mariel

Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre (Nuevitas)

Unidad 3 de la CTE Renté (Santiago de Cuba)

A esto se suman mantenimientos programados en la Unidad 2 de Santa Cruz del Norte y la Unidad 4 de la CTE Céspedes (Cienfuegos), así como limitaciones térmicas equivalentes a 374 MW fuera de servicio.

Además, la falta de combustible y lubricantes mantiene fuera de servicio 50 centrales de generación distribuida, lo que representa 341 MW, y otros 156 MW indisponibles por falta de aceites. En total, 497 MW de generación están paralizados por esta causa.

El pico nocturno será crítico

Para el horario pico, la UNE prevé la incorporación de apenas 110 MW adicionales (50 MW en motores de la generación distribuida y 60 MW en la unidad 5 de Nuevitas). Con ello, la disponibilidad ascendería a 1,884 MW, frente a una demanda máxima estimada de 3,380 MW, lo que generará un déficit de 1,496 MW y una afectación total de hasta 1,566 MW.

Esto significa que los apagones continuarán en todo el país, con cortes que podrían superar las 18 horas en varias provincias, en medio del creciente malestar social por la falta de electricidad, alimentos y agua.

La Habana: apagones de hasta ocho horas en todos los bloques

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó que este martes la capital estuvo afectada durante más de 13 horas, con una máxima interrupción de 223 MW a las 7:30 p.m., y que el servicio se restableció a las 5:30 a.m. de hoy.

Pese a ello, la empresa anunció apagones programados de hasta ocho horas en todos los bloques de la capital para este 15 de octubre, aunque aclaró que el cumplimiento dependerá de las “exigencias del SEN”.

“Aunque fue planificado, no fue necesario afectar los bloques 5 y 2 entre las 10:00 a.m. y las 2:30 p.m. Las afectaciones solo dependerán del comportamiento del sistema eléctrico nacional”, señala la nota oficial.

Esto confirma que La Habana también permanecerá bajo cortes prolongados de energía, en un contexto donde la falta de generación y combustible ha vuelto insostenible la estabilidad del servicio eléctrico.

Ni la UNE ni la Empresa Eléctrica de La Habana ofrecieron previsiones de mejora inmediata, y ambos informes reflejan el colapso estructural del sistema energético cubano, dependiente de termoeléctricas obsoletas y de una crisis de combustible sin precedentes.