¿La Cintumbare tiene un nuevo crush? La influencer le da cintura a un joven y lanza indirecta: "Si te vas, otro viene"

La polémica influencer cubana La Cintumbare volvió a encender las redes sociales con un video en el que aparece bailando junto a un joven, al que no dudó en dedicarle sus mejores y más provocadores movimientos de cintura.
En las imágenes, compartidas en su Instagram, se ve a la creadora de contenido bailando con el artista Ronald Hernández, conocido en redes como Ronald El Pichichi, quien no pudo ocultar su sonrisa mientras La Cintumbare le daba cintura como si un hubiera un mañana.
Lo que más ha dado de qué hablar entre sus seguidores es la canción que suena de fondo: “Lo que sucede conviene, ahora no te aferres, si te vas, otro viene".
La letra del tema algunos la interpretaron como una indirecta sobre su vida sentimental: “Pero y eso mi amada te pasaste mejor lo hubieses comentado en inglés para que nadie se enterara de lo que querías decir”; “Oeeeee dónde está Orlandito asere”; “Negro más lindo ese”; “¿Niña quien esa pieza ahora mismo? Oye que rico todo, clase negrón”
¿Será que La Cintumbare está dejando atrás alguna relación anterior o simplemente se trata de una colaboración musical con un colega del mundo artístico?
Lo más leído hoy:
Entre risas, complicidad y mucho ritmo, la influencer dejó claro que está disfrutando su momento y como ya es costumbre no le importa el qué dirán.
Preguntas Frecuentes sobre La Cintumbare y su Impacto en Redes Sociales
¿Quién es el joven que aparece bailando con La Cintumbare en su video reciente?
El joven que aparece bailando con La Cintumbare es Ronald Hernández, conocido en redes como Ronald El Pichichi. Ronald es un artista que ha compartido con La Cintumbare en un video que ha dado mucho de qué hablar entre sus seguidores debido a la complicidad y el baile provocativo que protagonizan juntos.
¿Qué mensaje transmite La Cintumbare con su video bailando con Ronald El Pichichi?
El video parece ser una indirecta sobre su vida sentimental, ya que la canción de fondo dice: “Lo que sucede conviene, ahora no te aferres, si te vas, otro viene.” Esto ha llevado a que algunos de sus seguidores especulen sobre un posible cambio en su situación amorosa.
¿Por qué La Cintumbare sigue generando tanto interés en redes sociales?
La Cintumbare genera interés debido a su estilo desinhibido y provocador, además de su habilidad para mantenerse en el centro de la conversación digital con publicaciones que combinan irreverencia, sensualidad y mensajes directos. Su presencia en redes sociales es un fenómeno que atrae tanto admiradores como detractores.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.