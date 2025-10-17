¿La Cintumbare tiene un nuevo crush? La influencer le da cintura a un joven y lanza indirecta: "Si te vas, otro viene"

La polémica influencer cubana La Cintumbare volvió a encender las redes sociales con un video en el que aparece bailando junto a un joven, al que no dudó en dedicarle sus mejores y más provocadores movimientos de cintura.

En las imágenes, compartidas en su Instagram, se ve a la creadora de contenido bailando con el artista Ronald Hernández, conocido en redes como Ronald El Pichichi, quien no pudo ocultar su sonrisa mientras La Cintumbare le daba cintura como si un hubiera un mañana.

Lo que más ha dado de qué hablar entre sus seguidores es la canción que suena de fondo: “Lo que sucede conviene, ahora no te aferres, si te vas, otro viene".

La letra del tema algunos la interpretaron como una indirecta sobre su vida sentimental: “Pero y eso mi amada te pasaste mejor lo hubieses comentado en inglés para que nadie se enterara de lo que querías decir”; “Oeeeee dónde está Orlandito asere”; “Negro más lindo ese”; “¿Niña quien esa pieza ahora mismo? Oye que rico todo, clase negrón”

¿Será que La Cintumbare está dejando atrás alguna relación anterior o simplemente se trata de una colaboración musical con un colega del mundo artístico?

Captura Instagram / La Cintumbare

Entre risas, complicidad y mucho ritmo, la influencer dejó claro que está disfrutando su momento y como ya es costumbre no le importa el qué dirán.

