El Divo y La Diosa se desatan bailando salsa: "Brillando como siempre"

La música, el ritmo y la complicidad se apoderaron de la noche cuando El Divo de Placetas y La Diosa de Cuba coincidieron en un show del humorista Andy Vázquez en El Patio de Robertico, donde demostraron una vez más su carisma y conexión con el público.

Ambos artistas se dejaron ver radiantes y felices, posando juntos para una foto que rápidamente encendió las redes sociales.

En la publicación, Eduardo Antonio acompañó la imagen con una frase que refleja la esencia de ambos: “La Diosa y El Divo brillando como siempre”.

Durante la velada, los dos se lanzaron a la pista al ritmo de salsa, mostrando una química innegable y una energía contagiosa que hizo vibrar a todos los que estaban a su alrededor.

Los comentarios no se hicieron esperar: los seguidores celebraron el reencuentro entre estas dos figuras del arte cubano, aplaudiendo la elegancia de El Divo y el magnetismo de La Diosa, quienes una vez más demostraron que ninguno pasa desapercibido.

Para el próximo 26 de octubre, Eduardo está preparando otro show en El Rey del Lechón con muchísimos artistas invitados, una presentación que promete combinar buena música y humor.