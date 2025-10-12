El Divo muestra su apoyo a los cubanos con I-220A: "No son delincuentes, vinieron buscando libertad"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido artísticamente como El Divo de Placetas, expresó públicamente su respaldo a los migrantes cubanos con I-220A, en medio de la creciente incertidumbre que enfrentan miles de ellos en Estados Unidos.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, el artista envió un mensaje de solidaridad: “Es de nefastos juzgar justos por pecadores. Todos los I-220A no son delincuentes, vinieron aquí buscando libertad, salir de una dictadura y buscando prosperidad y todos los beneficios que este país nos ha dado a muchos”.

El Divo recordó que él también llegó a Estados Unidos al igual que muchos cubanos, ya sea por mar, aire o frontera, y se acogió a la Ley de Ajuste Cubano. Por eso, entiende el drama de quienes hoy están atrapados en un limbo migratorio sin respuestas claras.

“Ellos también tienen derechos, ellos merecen no estar en un limbo migratorio. Muchos de esos I-220A que les llaman ahora delincuentes salieron a protestar el 11 de julio de 2021 en Cuba, cosa que muchos de los que estamos aquí no hemos hecho”, afirmó.

Eduardo Antonio también habló desde la experiencia personal, mencionando que su esposo, Roy García, es uno de los tantos cubanos con I-220A que hoy viven bajo presión e incertidumbre: “Este tema me toca en lo personal porque mi esposo es I-220A y conozco a muchos que como él son dignos, decentes, honrados, trabajadores y grandes personas”.

Criticó con firmeza los juicios y estigmas hacia los portadores de este estatus migratorio: “Muchos hablan y viven de toda esta historia del comunismo en Cuba, hablando sin tener el dolor que muchos I-220A han tenido. Estas personas también tienen un propósito en la vida y se merecen tener ese propósito, no somos quienes para negárselos, para señalarlos, para juzgarlos”.

El artista reafirmó su identidad cubana y dejó claro que, aunque también se siente agradecido con México, donde desarrolló parte de su carrera, su corazón sigue latiendo por la isla.

“Yo nunca voy a traicionar mi raza. Yo amo México, México me dio todo, pero nunca voy a olvidar que soy cubano. Cuba va primero, Cuba está en mi sangre, a mí me duele Cuba y todo lo que pasa en Cuba y me duele todo lo que le pase a los I-220A”, sentenció.

Finalmente, pidió a sus seguidores empatía y humanidad hacia quienes a día de hoy enfrentan procesos migratorios complejos.

