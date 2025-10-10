Eduardo Antonio prepara show especial para su público: "Tengo el premio más grande, el amor de ustedes"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, anunció un espectáculo especial este sábado en El Mesón de Super Machi donde aprovechará para agradecer el cariño y apoyo de su público, luego de enfrentar críticas homofóbicas y boicots a sus presentaciones por parte del presentador Alexander Otaola.
"Yo aprovecho este momento para agradecerle a mi público que se ha portado tan solidario por los ataques, por las críticas, por esa campaña para que mis shows no sean lo próspero que tienen que ser por la audiencia del público", expresó en un video compartido en redes sociales.
A pesar de las dificultades, Eduardo Antonio reafirmó su compromiso con sus seguidores y la importancia que tienen en su carrera: "Yo entiendo todo, hasta dónde va el contenido y por dónde viene la crítica, el odio y la mala onda, pero ¿saben qué?, yo cuento con Dios y cuento con ustedes, no solo seguidores, mis admiradores que siempre me han acompañado y aplaudido".
En su emotivo mensaje, el artista aseguró que el mayor premio no es el reconocimiento institucional, sino el cariño del público: "Le digo al mundo que no importan los premios que te den, agradecido de todos los premios, pero yo tengo el más grande: el amor de ustedes, porque el público es el que manda. Al final del camino vamos a ver quién se queda con el aplauso", afirmó.
El show especial tendrá lugar a las 11 de la noche en este restaurante de Miami, y promete ser una noche de emociones, música y agradecimiento.
Como invitado especial, Eduardo Antonio contará una vez más con Abejas Memes y sus populares personajes Macusa y Carlitos, quienes han conquistado al público con su humor.
Lo más leído hoy:
"Una vez más, ustedes y yo, yo y ustedes, la mancuerna más linda, lo mejor que me ha pasado en la vida", concluyó el Divo de Placetas, quien se prepara para reencontrarse con sus fieles admiradores en una noche que promete ser inolvidable.
Preguntas Frecuentes sobre el Show Especial de Eduardo Antonio
¿Cuándo y dónde será el show especial de Eduardo Antonio?
El show especial de Eduardo Antonio se llevará a cabo este sábado a las 11 de la noche en El Mesón de Super Machi en Miami. Este evento será una oportunidad para que el cantante cubano agradezca a su público por su apoyo continuo.
¿Quiénes son los invitados especiales de este show?
Como invitado especial, Eduardo Antonio contará con Abejas Memes y sus personajes Macusa y Carlitos, quienes aportarán humor y entretenimiento al evento. Estos personajes han sido bien recibidos por el público en otras presentaciones del artista.
¿Cómo ha sido la relación entre Eduardo Antonio y Abejas Memes?
A pesar de algunos malentendidos pasados, Eduardo Antonio y Abejas Memes han demostrado que su relación artística sigue fuerte, reencontrándose en el escenario para ofrecer un espectáculo lleno de humor y música en Miami.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.