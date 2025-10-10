Eduardo Antonio prepara show especial para su público: "Tengo el premio más grande, el amor de ustedes"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, anunció un espectáculo especial este sábado en El Mesón de Super Machi donde aprovechará para agradecer el cariño y apoyo de su público, luego de enfrentar críticas homofóbicas y boicots a sus presentaciones por parte del presentador Alexander Otaola.

"Yo aprovecho este momento para agradecerle a mi público que se ha portado tan solidario por los ataques, por las críticas, por esa campaña para que mis shows no sean lo próspero que tienen que ser por la audiencia del público", expresó en un video compartido en redes sociales.

A pesar de las dificultades, Eduardo Antonio reafirmó su compromiso con sus seguidores y la importancia que tienen en su carrera: "Yo entiendo todo, hasta dónde va el contenido y por dónde viene la crítica, el odio y la mala onda, pero ¿saben qué?, yo cuento con Dios y cuento con ustedes, no solo seguidores, mis admiradores que siempre me han acompañado y aplaudido".

En su emotivo mensaje, el artista aseguró que el mayor premio no es el reconocimiento institucional, sino el cariño del público: "Le digo al mundo que no importan los premios que te den, agradecido de todos los premios, pero yo tengo el más grande: el amor de ustedes, porque el público es el que manda. Al final del camino vamos a ver quién se queda con el aplauso", afirmó.

El show especial tendrá lugar a las 11 de la noche en este restaurante de Miami, y promete ser una noche de emociones, música y agradecimiento.

Como invitado especial, Eduardo Antonio contará una vez más con Abejas Memes y sus populares personajes Macusa y Carlitos, quienes han conquistado al público con su humor.

"Una vez más, ustedes y yo, yo y ustedes, la mancuerna más linda, lo mejor que me ha pasado en la vida", concluyó el Divo de Placetas, quien se prepara para reencontrarse con sus fieles admiradores en una noche que promete ser inolvidable.

