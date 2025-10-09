"El peor enemigo de un gay es otro gay": Eduardo Antonio responde con elegancia a los ataques de Otaola

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, respondió con contundencia y elegancia a las burlas homofóbicas que recibió recientemente por parte del presentador Alexander Otaola.

En un mensaje compartido en redes sociales, el artista lamentó que los ataques vinieran de alguien que también forma parte de la comunidad LGBT. “El peor enemigo de un gay es otro gay”, afirmó Eduardo Antonio, mientras cuestionaba el comportamiento de Otaola:

“¿Cómo haces homofobia gay? Porque es homofobia meterte con personas de tu mismo grupo LGBT, nuestra comunidad”, expresó.

El intérprete dejó claro que jamás se referiría al presentador con términos despectivos como los que este utilizó: “Yo a ti nunca te diría maricón ni maricona porque soy un hombre respetuoso. Yo no te diría loca, defondada, yegua. Te he dicho gata igualada en momentos de contenido, porque tú eres en lo que dices muy burlezco, dando un poquito de tu propio chocolate, pero nunca te he dicho maricón”.

Asimismo, destacó la importancia del respeto dentro de la propia comunidad: “Yo respeto a las personas de mi comunidad que tanto nos ha costado salir adelante. Si tú lo haces, ¿qué vamos a esperar de las otras personas que nos van a seguir atacando?”.

El Divo también respondió a las críticas que Otaola hizo sobre su reciente aparición pública, donde fue reconocido con un premio de la comunidad LGBTQI+ y desfiló en New Jersey con un traje inspirado en Yemayá.

Lo más leído hoy:

“¿Qué te duele, mi premio? Bueno, me tocó a mí, no te tocó a ti. Creo que ellos mismos no te ven digno de tener este premio. ¿Qué te molestó, mi traje? Espectacular. Dijiste algo que me gustó: era como la representación de Yemayá en masculino, porque yo soy hombre aunque tenga la preferencia sexual que tenga”, afirmó.

Finalmente, lanzó una frase cargada de ironía pero sin perder la compostura: “Me da penita que te quieras ver en mí, que te sirva de inspiración yo, porque tú hubieras querido estar en esa carroza. Arriba de una mula hubieras querido pasearte por esas 40 calles llenas de latinos que me conocen a mí porque yo sí soy internacional. Yo he salido en más de 18 telenovelas, tú no. A ti no te conocen internacionalmente”.

La respuesta del artista ha sido ampliamente aplaudida por sus seguidores, quienes destacan su postura firme, pero sin caer en el insulto.

Preguntas Frecuentes sobre la Polémica entre Eduardo Antonio y Alexander Otaola