"El peor enemigo de un gay es otro gay": Eduardo Antonio responde con elegancia a los ataques de Otaola

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, respondió con contundencia y elegancia a las burlas homofóbicas que recibió recientemente por parte del presentador Alexander Otaola.
En un mensaje compartido en redes sociales, el artista lamentó que los ataques vinieran de alguien que también forma parte de la comunidad LGBT. “El peor enemigo de un gay es otro gay”, afirmó Eduardo Antonio, mientras cuestionaba el comportamiento de Otaola:
“¿Cómo haces homofobia gay? Porque es homofobia meterte con personas de tu mismo grupo LGBT, nuestra comunidad”, expresó.
El intérprete dejó claro que jamás se referiría al presentador con términos despectivos como los que este utilizó: “Yo a ti nunca te diría maricón ni maricona porque soy un hombre respetuoso. Yo no te diría loca, defondada, yegua. Te he dicho gata igualada en momentos de contenido, porque tú eres en lo que dices muy burlezco, dando un poquito de tu propio chocolate, pero nunca te he dicho maricón”.
Asimismo, destacó la importancia del respeto dentro de la propia comunidad: “Yo respeto a las personas de mi comunidad que tanto nos ha costado salir adelante. Si tú lo haces, ¿qué vamos a esperar de las otras personas que nos van a seguir atacando?”.
El Divo también respondió a las críticas que Otaola hizo sobre su reciente aparición pública, donde fue reconocido con un premio de la comunidad LGBTQI+ y desfiló en New Jersey con un traje inspirado en Yemayá.
Lo más leído hoy:
“¿Qué te duele, mi premio? Bueno, me tocó a mí, no te tocó a ti. Creo que ellos mismos no te ven digno de tener este premio. ¿Qué te molestó, mi traje? Espectacular. Dijiste algo que me gustó: era como la representación de Yemayá en masculino, porque yo soy hombre aunque tenga la preferencia sexual que tenga”, afirmó.
Finalmente, lanzó una frase cargada de ironía pero sin perder la compostura: “Me da penita que te quieras ver en mí, que te sirva de inspiración yo, porque tú hubieras querido estar en esa carroza. Arriba de una mula hubieras querido pasearte por esas 40 calles llenas de latinos que me conocen a mí porque yo sí soy internacional. Yo he salido en más de 18 telenovelas, tú no. A ti no te conocen internacionalmente”.
La respuesta del artista ha sido ampliamente aplaudida por sus seguidores, quienes destacan su postura firme, pero sin caer en el insulto.
Preguntas Frecuentes sobre la Polémica entre Eduardo Antonio y Alexander Otaola
¿Por qué Eduardo Antonio afirma que "el peor enemigo de un gay es otro gay"?
Eduardo Antonio utilizó esta frase para cuestionar los ataques homofóbicos que recibió de Alexander Otaola, quien también es parte de la comunidad LGBT. Antonio lamenta que los ataques provengan de alguien de su mismo grupo, lo que considera una forma de homofobia.
¿Qué crítica hizo Alexander Otaola sobre el premio recibido por Eduardo Antonio?
Otaola criticó el reconocimiento de Eduardo Antonio como Ícono LGBTQI+ y su participación en un desfile en New Jersey. Eduardo respondió que el premio le fue otorgado porque fue considerado digno de él, y defendió su representación de Yemayá en el desfile.
¿Cuál fue la respuesta de Eduardo Antonio a las críticas estéticas por parte de Otaola?
Eduardo Antonio respondió a las críticas sobre su apariencia física y sus cirugías estéticas con ironía y defensa de su imagen. Afirmó que está en buena forma y que su clínica estética lo mantiene así, mientras que critica la apariencia de Otaola y otros detractores.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad a la polémica entre Eduardo Antonio y Alexander Otaola?
La respuesta del público ha sido mixta, con seguidores de ambos lados participando en el debate en redes sociales. Mientras algunos aplauden la postura firme de Eduardo Antonio, otros ven en las críticas de Otaola una parte de su estilo irreverente.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.