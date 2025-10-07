¡De puro amor! Eduardo Antonio y su esposo Roy García derriten las redes posando juntos desde Nueva York

Eduardo Antonio y su esposo Roy García han conquistado las redes sociales con las románticas fotos que compartieron desde Nueva York.

La pareja ha estado disfrutando de unos días en la Gran Manzana y ha documentado su viaje con varias imágenes que reflejan complicidad, estilo y mucho amor.

En una de las fotografías, la pareja posa abrazada y sonriente, rodeada de flores, dejando claro que su amor atraviesa un momento pleno.

“Con el amor de mi vida. Mi esposo Roy”, escribió El Divo de Placetas en Instagram junto a otra instantánea en la que ambos aparecen caminando tomados de la mano por las calles neoyorquinas, desbordando ternura y elegancia.

El viaje llega justo después de que Eduardo Antonio deslumbrara el fin de semana como Rey de la Parada Latina de New Jersey, donde volvió a conquistar al público con su carisma y presencia escénica.

