¡De puro amor! Eduardo Antonio y su esposo Roy García derriten las redes posando juntos desde Nueva York

Eduardo Antonio y su esposo Roy García han conquistado las redes sociales con las románticas fotos que compartieron desde Nueva York.
La pareja ha estado disfrutando de unos días en la Gran Manzana y ha documentado su viaje con varias imágenes que reflejan complicidad, estilo y mucho amor.
En una de las fotografías, la pareja posa abrazada y sonriente, rodeada de flores, dejando claro que su amor atraviesa un momento pleno.
“Con el amor de mi vida. Mi esposo Roy”, escribió El Divo de Placetas en Instagram junto a otra instantánea en la que ambos aparecen caminando tomados de la mano por las calles neoyorquinas, desbordando ternura y elegancia.
El viaje llega justo después de que Eduardo Antonio deslumbrara el fin de semana como Rey de la Parada Latina de New Jersey, donde volvió a conquistar al público con su carisma y presencia escénica.
Preguntas frecuentes sobre Eduardo Antonio y su presencia en eventos recientes
¿Quién es Eduardo Antonio y por qué es conocido como El Divo de Placetas?
Eduardo Antonio es un cantante cubano conocido popularmente como El Divo de Placetas. Su apodo le fue otorgado por Don Francisco en el programa Sábado Gigante, y ha cultivado una carrera multifacética como cantante, compositor y actor. Es un ícono de la comunidad cubana en el exilio y ha sido reconocido por su valentía y carisma.
¿Cómo ha sido la relación de Eduardo Antonio con su esposo Roy García?
Eduardo Antonio y Roy García son una pareja que ha mostrado públicamente su amor y complicidad. Han compartido momentos especiales en redes sociales, como su reciente viaje a Nueva York. Roy García también ha sido un soporte fundamental en la carrera de Eduardo, siendo su productor y diseñando vestuarios para eventos importantes.
¿Qué eventos recientes ha protagonizado Eduardo Antonio?
Eduardo Antonio ha sido protagonista de varios eventos recientes, como su coronación como Rey de la Parada Latina de New Jersey y su participación en el Carnaval Cubano de Nueva York. Además, celebró sus 50 años de carrera artística con un espectacular concierto en el Flamingo Theater Bar de Miami. En estos eventos ha destacado por su carisma, extravagancia y conexión con el público.
¿Cuál ha sido el impacto de Eduardo Antonio en la comunidad LGBTQI+?
Eduardo Antonio ha sido galardonado como Ícono LGBTQI+ por su valentía y autenticidad. A lo largo de su vida, ha enfrentado bullying y discriminación, pero ha logrado construir una carrera exitosa y ser un referente de la comunidad. Ha compartido su historia personal para inspirar respeto y aceptación entre las nuevas generaciones.
