"El Divo a mí no me dio ninguna mano, ni me hizo famoso": Abejas Memes habla de su trabajo con Eduardo Antonio

El influencer y comediante Abejas Memes volvió a hablar sobre su vínculo profesional con Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, durante una entrevista con Adrián Fernández, y una vez más desató criterios encontrados.

Todo comenzó cuando un usuario le comentó que El Divo le había tendido la mano y que él, en cambio, había terminado hablando mal del cantante por ganar likes en una entrevista con Alexander Otaola.

Abejas Memes respondió con ironía: “La mano de El Divo no llega hasta Sudáfrica”. Visiblemente molesto, aclaró que su trayectoria comenzó mucho antes de conocer al artista.

“Vamos a aclarar esto ya, yo empecé en Sudáfrica, ya desde Sudáfrica yo era Abejas Memes. El Divo a mí no me ha ayudado en nada (…) A mí nadie me dio la mano yo empecé solo desde Sudáfrica, desde el culo del mundo, solo me hice yo, solo, solo y sigo solo, así que dejen ya esos comentarios”, recalcó.

El comediante también ironizó sobre su colaboración con el cantante: “El Divo de Placetas vino a aparecer ahora que yo lo metí como el papá de Carlitos, pero de momento Carlitos se puede quedar huérfano y ya salimos de eso. Ya no puedo con este chisme que hay aquí, mira que me lo advirtieron, no vayas para Miami”.

Cuando le preguntan cómo surgió la colaboración con El Divo, Abejas Memes agregó: “Porque él me lo pidió, él me dijo ‘qué tal si soy el papá de Carlitos’, y yo dije ‘ah bueno dale’, pero El Divo a mí no me dio ninguna mano, ni me hizo famoso, ni nada de eso”. Abejas Memes insistió en que ha hecho su carrera por su cuenta: “A mí me creo Sudáfrica”

Aunque reconoció que ambos tienen buena química, quiso marcar distancia en los ámbitos profesionales: “La gente piensa que Eduardo Antonio me hizo a mí, Eduardo Antonio es un artista y yo soy un influencer, comediante, que le tira a la dictadura de Cuba”.

Mientras tanto, El Divo se limitó a compartir en su cuenta de Instagram los fragmentos de la entrevista junto con la promoción de su próximo show, el 26 de octubre en El Rey del Lechón, en el que Abejas Memes figura como uno de los invitados.

En redes sociales, los seguidores de ambos artistas se dividieron entre el apoyo y la crítica. Algunos mensajes apuntaban a que la polémica busca enfrentar a los dos: “Como que lo que buscan es que se fajen los dos”; “Pero por que hacen eso. Los están echando a fajar, a mí me encantan ellos, ojalá este muchacho que al ser más joven es la parte por la que se están metiendo para destruir lo que tienen, no se deje influenciar. Que no dé más entrevistas”; “No es constructivo este tipo de entrevista. Ambos son talentosos; cada uno tiene su propio valor y trayectoria. Lo importante es enfocarse en lo positivo”; “Lo que están buscando es discordia entre ustedes, no caigas en eso que ustedes trabajan bien los dos y El Divo es una bella persona”; “Mi Divo pero tú eres una Estrella de toda la vida con tu música. Amed es muy joven y no sabe cómo manejar a estas víboras en Miami”; “Él no está preparado para las entrevistas, donde vaya le van a preguntar lo mismo y él termina diciendo cosas que no lo hacen ver bien”.

