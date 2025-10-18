Lenier Mesa prepara una nueva casa porque le da más negocio que la música: "Me gané un millón en la otra"

El cantante y compositor cubano Lenier Mesa sorprendió a sus seguidores al revelar que está preparando una nueva casa, luego de haber obtenido grandes ganancias con la anterior propiedad.
A través de una historia en su cuenta de Instagram, Lenier compartió un video donde se observa una vivienda amplia, en proceso de remodelación, que cuenta con una piscina en el patio y detalles típicos del estilo residencial del sur de la Florida.
El artista acompañó las imágenes con un mensaje que ha dado mucho de qué hablar: “Preparando la nueva casa, me gané un millón en la otra; esto da más negocio que la música”.
Sus palabras dejan entrever que el intérprete de éxitos como “Cómo te pago” y “La bendición” estaría incursionando en el sector inmobiliario, una movida que cada vez más artistas exploran como alternativa para diversificar sus ingresos.
Aunque Lenier no ofreció más detalles sobre el lugar o el valor de la propiedad, todo apunta a que el cubano está aprovechando su éxito musical para invertir en bienes raíces.
Preguntas frecuentes sobre las inversiones inmobiliarias de Lenier Mesa
¿Por qué Lenier Mesa considera que invertir en bienes raíces es más rentable que la música?
Lenier Mesa afirmó que la inversión en bienes raíces le reportó ganancias significativas, como un millón de dólares con su anterior propiedad. Esta experiencia parece haberle mostrado que el sector inmobiliario puede ser más lucrativo que su carrera musical, al menos en términos de retorno financiero directo. Al incursionar en este ámbito, Lenier sigue la tendencia de muchos artistas que buscan diversificar sus ingresos.
¿Dónde planea invertir Lenier Mesa en su nueva propiedad?
Aunque Lenier Mesa no dio detalles exactos sobre la ubicación de su nueva inversión, el video compartido en sus redes sociales muestra que está remodelando una vivienda amplia en el sur de la Florida, equipada con una piscina. Esto sugiere que continúa invirtiendo en áreas con alto potencial de apreciación de valor.
