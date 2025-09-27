Marc Anthony y Wisin estrenan "Quien me quiera ma" en Premios Juventud: Un tema escrito por Lenier Mesa

El escenario de Premios Juventud 2025, celebrado en Panamá, vibró con una de las presentaciones más explosivas de la noche: el estreno mundial del tema “Quien me quiera ma”, interpretado por Marc Anthony y Wisin, y compuesto por el cantautor cubano Lenier Mesa.

El momento fue introducido con un toque personal y emotivo por Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, y la esposa de Wisin, quienes subieron juntas al escenario para presentar esta esperada colaboración.

Marc Anthony no tardó en compartir en su cuenta de Instagram un fragmento del espectáculo, acompañado del mensaje: “Premios Juventud se puso en modo 'Quien me quiera ma'. Papito Wisin, trajimos la fiesta al escenario”.

Por su parte, Lenier Mesa, autor del tema, también asistió a la gala y expresó su emoción en redes sociales: “Un honor estar en la alfombra azul de Premios Juventud Panamá, gracias a la invitación de mi hermano Marc celebrando la presentación de ‘Quien me quiera ma’ en colaboración con Wisin. Gracias a los dos por confiar en una obra mía”.

El tema, cargado de ritmo tropical, energía caribeña y el inconfundible sello de ambos artistas, promete convertirse en uno de los grandes hits del año.

Aquí te dejamos con el videoclip de este tema súper bailable:

