Marc Anthony y Wisin estrenan "Quien me quiera ma" en Premios Juventud: Un tema escrito por Lenier Mesa

El escenario de Premios Juventud 2025, celebrado en Panamá, vibró con una de las presentaciones más explosivas de la noche: el estreno mundial del tema “Quien me quiera ma”, interpretado por Marc Anthony y Wisin, y compuesto por el cantautor cubano Lenier Mesa.
El momento fue introducido con un toque personal y emotivo por Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, y la esposa de Wisin, quienes subieron juntas al escenario para presentar esta esperada colaboración.
Marc Anthony no tardó en compartir en su cuenta de Instagram un fragmento del espectáculo, acompañado del mensaje: “Premios Juventud se puso en modo 'Quien me quiera ma'. Papito Wisin, trajimos la fiesta al escenario”.
Por su parte, Lenier Mesa, autor del tema, también asistió a la gala y expresó su emoción en redes sociales: “Un honor estar en la alfombra azul de Premios Juventud Panamá, gracias a la invitación de mi hermano Marc celebrando la presentación de ‘Quien me quiera ma’ en colaboración con Wisin. Gracias a los dos por confiar en una obra mía”.
El tema, cargado de ritmo tropical, energía caribeña y el inconfundible sello de ambos artistas, promete convertirse en uno de los grandes hits del año.
Aquí te dejamos con el videoclip de este tema súper bailable:
Preguntas frecuentes sobre el estreno de "Quien me quiera ma" de Marc Anthony y Wisin
¿Quién compuso la canción "Quien me quiera ma" interpretada por Marc Anthony y Wisin?
La canción "Quien me quiera ma" fue compuesta por el cantautor cubano Lenier Mesa. Su participación en este proyecto refuerza su presencia en la escena musical internacional, destacándose como un talentoso compositor que ha trabajado con importantes figuras de la música latina.
¿Cómo fue la presentación de "Quien me quiera ma" en Premios Juventud 2025?
La presentación de "Quien me quiera ma" en Premios Juventud 2025 fue uno de los momentos más destacados de la gala. Celebrada en Panamá, la interpretación en vivo estuvo llena de energía y ritmo tropical, con Marc Anthony y Wisin trayendo la fiesta al escenario, como describió Anthony en sus redes sociales.
¿Qué significado tiene la colaboración entre Marc Anthony, Wisin y Lenier Mesa para la música latina?
La colaboración entre Marc Anthony, Wisin y Lenier Mesa representa un puente entre géneros, generaciones y estilos en la música latina. Este tipo de juntes no solo eleva el perfil de los artistas involucrados, sino que también enriquece el panorama musical al fusionar diferentes influencias y crear nuevos éxitos que resuenan a nivel internacional.
¿Qué otros éxitos ha compuesto Lenier Mesa para Marc Anthony?
Lenier Mesa ha compuesto otros éxitos para Marc Anthony, incluyendo el tema "Mala". Esta colaboración les valió un Latin Grammy en 2022 por Mejor Canción Tropical y Mejor Álbum de Salsa, destacando su capacidad para crear música que conecta con el público latino.
