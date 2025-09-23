Lenier Mesa, el cubano detrás del nuevo junte explosivo de Wisin y Marc Anthony

El cantautor y compositor cubano Lenier Mesa continúa consolidando su nombre en la industria musical internacional, esta vez como el creador de la canción “Que me quiera ma’”, el próximo gran lanzamiento de Wisin y Marc Anthony, que será estrenado en vivo durante la gala de Premios Juventud, el 25 de septiembre.

“Por primera vez W con el señor Marc Anthony vamos a romperla con un tema que para mí es una de las producciones más grandes que he hecho en mi carrera”, dijo Wisin en un video compartido en redes sociales, donde agradeció a Lenier y al equipo de producción detrás de este junte histórico.

Por su parte, Lenier expresó su gratitud desde su cuenta de Instagram: “Gracias a Wisin y Marc Anthony por la oportunidad. Esto es un junte histórico para la música. Amén”.

El estreno de “Que me quiera ma’” durante los Premios Juventud genera gran expectativa, no solo por el junte entre el reguetonero puertorriqueño y el salsero neoyorquino, sino por lo que representa para la música latina: un puente entre géneros, generaciones y estilos.

La colaboración promete convertirse en un nuevo éxito internacional, y representa un paso más en la carrera ascendente del artista cubano, quien ya ha trabajado anteriormente con Marc Anthony como compositor, incluyendo temas que han alcanzado millones de reproducciones y gran acogida por parte del público latino.

Lenier Mesa ha sido el cerebro creativo detrás de otros temas interpretados por artistas de renombre, entre ellos el propio Marc Anthony, para quien coescribió parte de su disco “Pa’lla voy” que le mereció dos Latin Grammy, incluido el tema que da nombre al álbum y el exitazo “Mala”.

