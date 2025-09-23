Lenier Mesa, el cubano detrás del nuevo junte explosivo de Wisin y Marc Anthony

El cantautor y compositor cubano Lenier Mesa continúa consolidando su nombre en la industria musical internacional, esta vez como el creador de la canción “Que me quiera ma’”, el próximo gran lanzamiento de Wisin y Marc Anthony, que será estrenado en vivo durante la gala de Premios Juventud, el 25 de septiembre.
“Por primera vez W con el señor Marc Anthony vamos a romperla con un tema que para mí es una de las producciones más grandes que he hecho en mi carrera”, dijo Wisin en un video compartido en redes sociales, donde agradeció a Lenier y al equipo de producción detrás de este junte histórico.
Por su parte, Lenier expresó su gratitud desde su cuenta de Instagram: “Gracias a Wisin y Marc Anthony por la oportunidad. Esto es un junte histórico para la música. Amén”.
El estreno de “Que me quiera ma’” durante los Premios Juventud genera gran expectativa, no solo por el junte entre el reguetonero puertorriqueño y el salsero neoyorquino, sino por lo que representa para la música latina: un puente entre géneros, generaciones y estilos.
La colaboración promete convertirse en un nuevo éxito internacional, y representa un paso más en la carrera ascendente del artista cubano, quien ya ha trabajado anteriormente con Marc Anthony como compositor, incluyendo temas que han alcanzado millones de reproducciones y gran acogida por parte del público latino.
Lenier Mesa ha sido el cerebro creativo detrás de otros temas interpretados por artistas de renombre, entre ellos el propio Marc Anthony, para quien coescribió parte de su disco “Pa’lla voy” que le mereció dos Latin Grammy, incluido el tema que da nombre al álbum y el exitazo “Mala”.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración entre Lenier Mesa, Wisin y Marc Anthony
¿Quién es Lenier Mesa y cuál es su papel en la nueva canción de Wisin y Marc Anthony?
Lenier Mesa es un cantautor y compositor cubano que ha ganado notoriedad en la industria musical internacional. En esta ocasión, es el creador de la canción "Que me quiera ma’", la cual será interpretada por Wisin y Marc Anthony. Este nuevo tema promete ser un éxito y representa otro paso importante en la carrera de Lenier, quien ya ha trabajado con Marc Anthony en otras ocasiones.
¿Cuándo y cómo se estrenará "Que me quiera ma’" de Wisin y Marc Anthony?
El estreno de "Que me quiera ma’" ocurrirá durante la gala de Premios Juventud el 25 de septiembre. El lanzamiento en vivo genera gran expectativa, al combinar el talento del reguetonero Wisin y el salsero Marc Anthony, bajo la composición de Lenier Mesa. Este evento es una oportunidad significativa para mostrar la canción a un amplio público internacional.
¿Qué representa esta colaboración para la música latina?
La colaboración entre Wisin, Marc Anthony y Lenier Mesa representa un puente entre géneros, generaciones y estilos dentro de la música latina. Combina la energía del reguetón con la pasión de la salsa, prometiendo un nuevo éxito internacional que fortalecerá la presencia de la música latina en todo el mundo.
¿Cuál ha sido el impacto de Lenier Mesa en la industria musical hasta ahora?
Lenier Mesa ha dejado su huella en la industria musical internacional al componer temas para artistas reconocidos como Marc Anthony. Su trabajo ha sido reconocido con Latin Grammy y millones de reproducciones, lo que ha consolidado su reputación como un compositor talentoso y versátil en la música latina.
