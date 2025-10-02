¡El mejor regalo de cumpleaños! Se disfraza de conejo para sorprender a su madre en Cuba y así reaccionó al descubrirlo

Un emotivo reencuentro entre madre e hijo se ha vuelto viral en redes sociales luego de que un cubano regresara por sorpresa a la isla para celebrar el cumpleaños de su progenitora.

El joven decidió presentarse en la fiesta familiar vestido con un disfraz de conejo gigante, lo que generó risas y curiosidad entre los presentes. La madre, sin imaginar quién estaba detrás de la máscara, lo recibió en la puerta de su casa junto a varios familiares y vecinos.

La sorpresa llegó cuando el hombre se quitó la cabeza del disfraz y reveló su identidad. En ese instante, su madre corrió a abrazarlo entre lágrimas de emoción, mientras de fondo sonaba el tema “Cómo te pago”, de Lenier Mesa, que intensificó aún más el momento.

Los asistentes grabaron la escena y rápidamente comenzó a circular en Facebook, donde cientos de usuarios han comentado la ternura del gesto y la fuerza de los lazos familiares en medio de la distancia.

El video no solo muestra la alegría del reencuentro, sino también la importancia de los afectos en la vida de los cubanos, muchos de los cuales viven separados de sus seres queridos debido a la migración.

