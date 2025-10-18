"Cómo me dueles Cuba": Así fue el viaje de Yoyi y Preña Palma a la isla

El creador de contenido Yoyi compartió imágenes de su reciente visita a Cuba junto a Preña Palma, y las acompañó con una frase que resume el sentimiento de muchos cubanos dentro y fuera del país: “Cómo me dueles, Cuba”.

En las fotos se les ve viviendo momentos muy emotivos, como el reencuentro con familiares y seres queridos en plena calle.

Uno de los instantes más conmovedores fue ver a preña Palma besando y abrazando a su abuelita muy mayor visiblemente emocionado y preocupado.

Por su parte, Preña Palma contó a través de sus historias en redes sociales que estuvieron más de 72 horas sin internet durante su estancia en la isla. Agradeció los mensajes de preocupación de sus seguidores y explicó que el motivo principal del viaje fue el delicado estado de salud de su abuelita.

“Dejé las cosas bastante bien, pero es como una bomba de tiempo”, comentó con evidente tristeza, sin dar más detalles por el momento.

El viaje, aunque breve, estuvo marcado por la mezcla de nostalgia, amor y dolor que acompaña a muchos cubanos cuando regresan a su tierra natal.

