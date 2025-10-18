¡No podrás parar de reír! La hija de Jardiel le hace una broma y lo deja todo embadurnado de dulces

Una divertida broma protagonizada por la hija del humorista cubano Jardiel ha conquistado las redes sociales y arrancado carcajadas a miles de seguidores, dejando en evidencia la gran complicidad entre padre e hija.

En el video, compartido en plataformas digitales, se puede ver a la joven —de apenas 18 años— colocando una capa a su padre, mientras oculta sus propios brazos para simular que son los de él.

Entre risas, le da a probar distintos dulces, hasta terminar embarrándole la cara con golosinas en un momento que ha hecho reír a todo el que lo ha visto. Jardiel, lejos de molestarse, se sumó a la broma con su característico buen humor, provocando aún más ternura y alegría entre sus seguidores.

La joven es fruto de la relación que el humorista mantuvo en el pasado con la también comediante cubana Aleanis Jáuregui, conocida popularmente como Cuqui La Mora, con quien comparte una hija que, al parecer, ha heredado el talento y la chispa de sus padres.

El emotivo y gracioso momento llega poco después de que Jardiel anunciara su llegada a Miami, tras siete años sin pisar la ciudad. Aunque el humorista no ha precisado cuánto tiempo piensa quedarse ni si se trata de un regreso definitivo, compartió su entusiasmo por volver a reencontrarse con el público y la comunidad cubana en Estados Unidos.

“Contento de estar de vuelta”, escribió en redes sociales, donde sus seguidores celebraron su regreso con mensajes de cariño y apoyo.

Lo más leído hoy:

La broma de su hija no solo arrancó carcajadas, sino que también dejó claro que el humor —además de ser su oficio— es parte esencial de su vida familiar.

Preguntas frecuentes sobre Jardiel y su vida en Miami