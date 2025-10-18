“Esperaba un paquete… y llegó su mamá”: Niño se queda inmóvil tras recibir la mejor sorpresa en su cumpleaños

Un niño cubano recibió el mejor regalo de cumpleaños que jamás imaginó: la visita inesperada de su madre, a quien no veía desde hace tiempo.

El emotivo momento fue captado en video y compartido en TikTok por la usuaria @dayamihernandez28, donde ya acumula miles de reacciones.

En las imágenes se observa cómo el pequeño, vestido con un conjunto deportivo rojo y rodeado de familiares, esperaba con ilusión un “paquete sorpresa” que su mamá le había prometido por su cumpleaños.

Lo que no sabía era que ese paquete tenía nombre y rostro: su propia madre, quien descendió del aeropuerto cargada de maletas y globos de felicitación, para fundirse en un abrazo largo y lleno de lágrimas con su hijo.

“Él esperaba un paquete por su cumpleaños, pero el paquete era mamá”, dice el texto superpuesto en el video, que ha tocado el corazón de miles de usuarios en redes sociales.

Las imágenes muestran a familiares y testigos emocionados, algunos llorando de felicidad ante el conmovedor reencuentro, que se produce en un contexto donde la migración forzada separa cada día a más familias cubanas.

Este tipo de escenas, cada vez más frecuentes, reflejan no solo la fuerza de los lazos familiares, sino también el profundo costo emocional que representa la separación provocada por la crisis migratoria en Cuba.

Mientras muchos niños en la isla esperan un paquete con golosinas, ropa o juguetes por sus cumpleaños, algunos tienen la suerte de recibir un abrazo inolvidable.