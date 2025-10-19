Alerta sanitaria en Cienfuegos: cientos de casos febriles cada semana

Un total de entre 250 y 350 de casos con síndromes febriles semanalmente de diagnostican en el municipio de Palmira, en Cienfuegos.

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri confirmó que circula el chikunguya en la localidad y en este momento al 90% de la población total asciende la cifra del ingreso domiciliario, reconoció un reportaje de la prensa oficialista local.

Estas cifras se conocen en medio de un crítico contexto sanitario y epidemiológico en el país, a causa del azote simultáneo de tres enfermedades virales: el dengue, el chikungunya y la fiebre de Oropouche, además de virus estacionales, y el preocupante aumento de casos graves en varias provincias.

Esta semana, en el municipio Cifuentes, en la provincia Villa Clara, se conoció el deceso de Adelaida Yanes, quien perdió la vida a causa del dengue hemorrágico, según confirmaron fuentes cercanas a la familia

Unos días antes, se confirmaba también la muerte de un joven en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, a causa también del dengue hemorrágico, lo que provocó la alarma e indignación de la población ante el silencio de las autoridades de Salud Pública.

La provincia occidental ha enfrentado en las últimas semanas una oleada de contagios por dengue y otras enfermedades infecciosas, que ha ocasionado el colapso de hospitales y acrecentado los temores entre los habitantes.

Lo más leído hoy:

Pese a las alertas ciudadanas en las redes sociales sobre el alza de los contagios y la muerte de varias personas, principalmente en esa provincia, durante semanas reinó el silencio institucional y, luego, las autoridades sanitarias minimizaron la situación epidemiológica y desmintieron que hubiera fallecidos por arbovirosis en el país.

Pero el mutismo oficial se rompió hoy -aunque sólo en parte-, cuando el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó el deceso de tres personas a causa del dengue en lo que va de 2025, en el que constituye el primer reconocimiento del gobierno de fallecimientos por arbovirosis este año.

La revelación la hizo la viceministra de Salud Pública, doctora Carilda Peña García, ante medios de la prensa oficial cubana, pero sin ofrecer datos sobre las edades y sexos, las provincias y las condiciones clínicas de los fallecidos, lo que mantiene el hermetismo en torno al manejo de la crisis.

Según la funcionaria, las tres muertes por dengue fueron confirmadas mediante estudios necrológicos y diagnóstico clínico previo.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cienfuegos y el dengue en Cuba