El dengue cobra otra vida en Cuba: reportan muerte de una mujer en Cifuentes

Vídeos relacionados:

El municipio Cifuentes, en la provincia Villa Clara, guarda luto por el deceso de Adelaida Yanes, quien perdió la vida la víspera a causa del dengue hemorrágico, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

El fallecimiento de Yanes, una madre de 63 años muy querida en su localidad, se conoció a través de una publicación en el grupo de Facebook Revolico Cifuentes, donde familiares y allegados corroboraron la triste noticia.

Captura de Facebook/Revolico Cifuentes

El hecho ha provocado profunda consternación entre familiares, amigos, colegas, vecinos y pobladores de Cifuentes. En el post, numerosas personas han dejado cientos de mensajes expresando su dolor y transmitiendo condolencias a la familia.

Varios de los que la conocieron destacaron su nobleza, bondad y otras virtudes que le ganaron la estimación y el cariño de muchos. A Yanes la sobreviven su esposo e hijos.

Captura de Facebook/Revolico Cifuentes

Lo más leído hoy:

La muerte de esta madre cubana ocurre en un crítico contexto sanitario y epidemiológico en el país, a causa del azote simultáneo de tres enfermedades virales: el dengue, el chikungunya y la fiebre de Oropouche, además de virus estacionales, y el preocupante aumento de casos graves en varias provincias.

Hace sólo unos días, se confirmó también la muerte de un joven en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, a causa también del dengue hemorrágico, lo que provocó la alarma e indignación de la población ante el silencio de las autoridades de Salud Pública.

La provincia occidental ha enfrentado en las últimas semanas una oleada de contagios por dengue y otras enfermedades infecciosas, que ha ocasionado el colapso de hospitales y acrecentado los temores entre los habitantes.

Pese a las alertas ciudadanas en las redes sociales sobre el alza de los contagios y la muerte de varias personas, principalmente en esa provincia, durante semanas reinó el silencio institucional y, luego, las autoridades sanitarias minimizaron la situación epidemiológica y desmintieron que hubiera fallecidos por arbovirosis en el país.

Pero el mutismo oficial se rompió hoy -aunque sólo en parte-, cuando el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó el deceso de tres personas a causa del dengue en lo que va de 2025, en el que constituye el primer reconocimiento del gobierno de fallecimientos por arbovirosis este año.

La revelación la hizo la viceministra de Salud Pública, doctora Carilda Peña García, ante medios de la prensa oficial cubana, pero sin ofrecer datos sobre las edades y sexos, las provincias y las condiciones clínicas de los fallecidos, lo que mantiene el hermetismo en torno al manejo de la crisis.

Según la funcionaria, las tres muertes por dengue fueron confirmadas mediante estudios necrológicos y diagnóstico clínico previo.

En Cuba, circulan en la actualidad tres arbovirosis activas: dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche, dijo la viceministra.

"La mayor evidencia de casos graves o críticos están asociados al dengue”, aseguró, sin embargo, no reveló las cifras de pacientes en esas condiciones.

Informó que el dengue ya está presente en 12 provincias, mientras que el chikungunya tiene transmisión en ocho. Señaló que los primeros casos de esta última arbovirosis se detectaron en julio, en el consejo popular España Republicana, en el municipio Perico, en Matanzas, pero ya se ha expandido a otras provincias.

Según Peña, el Oropouche estaría en fase de descenso, pero alertó sobre la circulación de virus respiratorios estacionales y brotes de hepatitis A en poblaciones cerradas, aunque sin dar más detalles.

La viceministra instó a la ciudadanía a acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas febriles. Sin embargo, según reportan personas afectadas desde distintos territorios, acceder a la atención médica se dificulta por las largas colas, la falta de reactivos para los exámenes clínicos y la saturación en los hospitales, que impide ingresar a todos los pacientes que lo precisan.

Preguntas frecuentes sobre la crisis del dengue en Cuba