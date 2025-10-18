"Solo una pediatra para todo el hospital": La denuncia de una madre cubana tras ingreso de su hija en Pediátrico de Camagüey

Vídeos relacionados:
Una madre cubana denunció en redes sociales las precarias condiciones del Hospital Pediátrico “Eduardo Agramonte Piña” de Camagüey, donde, según su testimonio, solo una pediatra se encontraba disponible para atender a todos los niños ingresados en medio de un colapso sanitario que golpea a varias provincias del país.
La mujer relató que su hija fue hospitalizada con fiebre alta y síntomas compatibles con dengue, pero al llegar al centro médico se encontró con una situación desesperante: largas filas de padres con sus hijos enfermos, salas abarrotadas y una escasez casi total de personal médico especializado.
“Solo hay una pediatra para todo el hospital”, escribió indignada la madre, asegurando que tuvo que esperar durante horas para que atendieran a la niña, mientras los médicos residentes intentaban cubrir la demanda en condiciones de evidente sobrecarga.
El testimonio, compartido por el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada, refleja el colapso progresivo del sistema de salud infantil en Cuba, en un momento en que se disparan los casos de arbovirosis —especialmente dengue y chikungunya— en varias provincias.
En los últimos días, hospitales pediátricos de Matanzas, La Habana y Camagüey han reportado una saturación de ingresos por cuadros febriles y gastrointestinales, con falta de medicamentos, carencia de oxígeno y personal agotado.
En algunos centros, como el Eliseo Noel Camaño de Matanzas, las autoridades incluso han improvisado áreas de atención en universidades médicas para responder a la emergencia.
El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoció recientemente la muerte de tres personas por dengue, tras semanas de silencio oficial, y admitió la circulación simultánea de dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las edades ni las provincias de los fallecidos, alimentando las críticas por la falta de transparencia.
Mientras tanto, las denuncias ciudadanas se multiplican en redes sociales, donde familias de toda la isla comparten imágenes de niños esperando atención médica en pasillos, sin medicamentos ni condiciones básicas, y reclaman al gobierno respuestas inmediatas ante el deterioro del sistema sanitario.
“Los médicos son héroes, pero no pueden hacer milagros”, escribió otra madre desde Matanzas, resumiendo el sentimiento de frustración y abandono que hoy se extiende entre los cubanos que enfrentan la enfermedad de sus hijos sin recursos, ni esperanzas de alivio en los hospitales del país.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en hospitales pediátricos de Cuba
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud pediátrico en Cuba?
El sistema de salud pediátrico en Cuba enfrenta un colapso significativo. Hospitales como el Pediátrico de Camagüey sufren de escasez extrema de personal médico, con solo una pediatra para atender a numerosos niños. Además, hay una falta crítica de medicamentos, oxígeno y condiciones básicas de higiene, lo que ha llevado a un aumento en las denuncias ciudadanas y una percepción de abandono por parte del gobierno.
¿Qué enfermedades están afectando actualmente a los niños en los hospitales de Cuba?
Los niños en Cuba están siendo afectados por arbovirosis como el dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche. Estas enfermedades están causando un aumento en los ingresos hospitalarios debido a síntomas como fiebre alta y malestar general. La situación se agrava por la falta de recursos para un adecuado control del mosquito Aedes aegypti, que es el vector de estas enfermedades.
¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano a la crisis sanitaria en los hospitales pediátricos?
La respuesta del gobierno cubano ha sido insuficiente y falta de transparencia. Aunque el Ministerio de Salud Pública ha reconocido la muerte de tres personas por dengue, no ha ofrecido detalles importantes sobre las víctimas. Además, las medidas adoptadas, como el ingreso domiciliario de pacientes, han sido criticadas por dejar a las familias sin seguimiento médico adecuado. La falta de información clara y la negación inicial de los problemas han alimentado las críticas hacia el régimen.
¿Qué problemas de infraestructura enfrentan los hospitales pediátricos en Cuba?
Los hospitales pediátricos en Cuba enfrentan serios problemas de infraestructura. Se han reportado condiciones insalubres como baños en mal estado, presencia de cucarachas y acumulación de basura. Estas deficiencias no solo afectan la calidad de la atención médica, sino que también aumentan el riesgo de infecciones entre los pacientes, que ya son vulnerables debido a sus condiciones de salud.
