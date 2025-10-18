"Solo una pediatra para todo el hospital": La denuncia de una madre cubana tras ingreso de su hija en Pediátrico de Camagüey

Vídeos relacionados:

Una madre cubana denunció en redes sociales las precarias condiciones del Hospital Pediátrico “Eduardo Agramonte Piña” de Camagüey, donde, según su testimonio, solo una pediatra se encontraba disponible para atender a todos los niños ingresados en medio de un colapso sanitario que golpea a varias provincias del país.

La mujer relató que su hija fue hospitalizada con fiebre alta y síntomas compatibles con dengue, pero al llegar al centro médico se encontró con una situación desesperante: largas filas de padres con sus hijos enfermos, salas abarrotadas y una escasez casi total de personal médico especializado.

“Solo hay una pediatra para todo el hospital”, escribió indignada la madre, asegurando que tuvo que esperar durante horas para que atendieran a la niña, mientras los médicos residentes intentaban cubrir la demanda en condiciones de evidente sobrecarga.

El testimonio, compartido por el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada, refleja el colapso progresivo del sistema de salud infantil en Cuba, en un momento en que se disparan los casos de arbovirosis —especialmente dengue y chikungunya— en varias provincias.

En los últimos días, hospitales pediátricos de Matanzas, La Habana y Camagüey han reportado una saturación de ingresos por cuadros febriles y gastrointestinales, con falta de medicamentos, carencia de oxígeno y personal agotado.

En algunos centros, como el Eliseo Noel Camaño de Matanzas, las autoridades incluso han improvisado áreas de atención en universidades médicas para responder a la emergencia.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoció recientemente la muerte de tres personas por dengue, tras semanas de silencio oficial, y admitió la circulación simultánea de dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las edades ni las provincias de los fallecidos, alimentando las críticas por la falta de transparencia.

Mientras tanto, las denuncias ciudadanas se multiplican en redes sociales, donde familias de toda la isla comparten imágenes de niños esperando atención médica en pasillos, sin medicamentos ni condiciones básicas, y reclaman al gobierno respuestas inmediatas ante el deterioro del sistema sanitario.

“Los médicos son héroes, pero no pueden hacer milagros”, escribió otra madre desde Matanzas, resumiendo el sentimiento de frustración y abandono que hoy se extiende entre los cubanos que enfrentan la enfermedad de sus hijos sin recursos, ni esperanzas de alivio en los hospitales del país.

