Cubano intenta renovar licencia de conducción falsa en Uruguay y termina denunciado ante la Policía

Entrada a Ciudad del Plata, en el departamento uruguayo de San José, donde ocurrió el intento de renovación de una licencia de conducción falsa.

Un ciudadano cubano fue denunciado ante la Policía en Uruguay después de presentarse en la oficina de Tránsito de Ciudad del Plata, en el departamento de San José, para intentar renovar una licencia de conducción falsa, informaron los medios locales Montevideo Portal y Subrayado.

Según detalló la directora de Tránsito, Movilidad y Seguridad de la Intendencia de San José, Mónica Castro, el documento presentado por el cubano —categorías A y G2— mostraba irregularidades y no estaba registrado en el sistema ni había sido emitido por el gobierno departamental. Las autoridades constataron además que la licencia carecía de los elementos de seguridad y trazabilidad presentes en las licencias originales.

Ante la detección del documento apócrifo, la intendencia retuvo la licencia y presentó una denuncia policial para que se investigue el caso. El hombre fue dejado en libertad, pero quedó bajo investigación.

Castro explicó que, en lo que va de 2025, esta es la primera vez que se detecta una licencia de conducir falsa en San José, aunque ya se han realizado 15 procedimientos por documentos irregulares en lo que va del año.

En declaraciones a Subrayado, la funcionaria aseguró que el hecho es “aislado” y reiteró que no se expiden licencias con irregularidades en el departamento.

El episodio no guarda relación con el escándalo detectado en el municipio de Isidoro Noblía, en el departamento de Cerro Largo, donde se otorgaron cerca de 9,000 permisos irregulares en los últimos tres años, mencionaron los medios de prensa.

Un nuevo caso que involucra a un cubano en Uruguay

El incidente ocurre pocos meses después de otro caso que también involucró a un ciudadano cubano en territorio uruguayo. En julio pasado, un hombre de 43 años fue condenado a cinco meses de prisión tras intentar ingresar al país con un pasaporte falso por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo.

Según reportaron Subrayado y Telenoche, funcionarios migratorios detectaron sellos adulterados en el documento durante una revisión de rutina. El Juzgado de Ciudad de la Costa de 7º turno lo condenó por el delito de uso de documento falso, y el Ministerio del Interior confirmó la pena.

Entre la precariedad y el riesgo

Aunque las autoridades uruguayas insistieron en que se trata de casos aislados, ambos episodios reflejan las dificultades que enfrentan muchos migrantes cubanos en el intento de regularizar su estatus en el extranjero.

Muchos arriban con la esperanza de obtener empleo o residencia, pero se encuentran con procesos burocráticos complejos, falta de documentación válida y restricciones laborales que los empujan, en algunos casos, a recurrir a prácticas ilegales que terminan arruinando sus proyectos migratorios.

En el caso más reciente, el intento del cubano de renovar una licencia falsa no solo le impidió circular legalmente en Uruguay, sino que ahora lo enfrenta a una investigación penal que podría derivar en consecuencias judiciales más graves.

