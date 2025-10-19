Rachel Arderi confiesa si le teme a las críticas o le avergüenzan los comentarios negativos en redes

Vídeos relacionados:

La modelo cubana Rachel Arderi respondió sin rodeos a quienes le preguntan si siente vergüenza al crear contenido o si le afectan los comentarios negativos en redes sociales.

A través de una historia publicada en su perfil de Instagram, la también creadora digital dejó claro que no le preocupa el qué dirán.

“¿No te da pena crear contenido o miedo de lo que diga la gente, ¿cómo lo aceptaste?”, le preguntó un seguidor.

Arderi replicó con ironía: “¿Pena? Pena me daría estar en mi casa sin hacer nada solo por lo que digan o piensen las demás personas. Nosotras no creamos por aburrimiento, nosotras cobramos haciendo lo que nos gusta”, respondió junto a un emoji risueño.

En su publicación, la influencer también compartió un consejo para quienes dudan de iniciarse en las redes por temor al juicio de los demás.

“Chica, sí, tú que me estás mirando ahora y quieres empezar en este mundo de las redes, yo te digo que lo hagas, ¡pero yaaa! Lánzate, nunca tengas miedo de mostrar quién eres. Para algunos estará bien, otros te darán su criterio según su vivencia y crianza, que claramente no tiene por qué ser igual a la tuya. Pero tú no pares ni te detengas por nada ni nadie. No hay nada más rico que trabajar y vivir (bien) gracias a que haces lo que te gusta”, aseguró.

Con esta declaración, Rachel Arderi refuerza su postura frente a las críticas: seguridad, confianza en sí misma y trabajo con propósito, y de alguna manera respondió a quienes se preguntan cómo maneja el hate que constantemente enfrenta en Instagram.

