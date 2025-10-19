Rachel Arderi confiesa si le teme a las críticas o le avergüenzan los comentarios negativos en redes

Vídeos relacionados:
La modelo cubana Rachel Arderi respondió sin rodeos a quienes le preguntan si siente vergüenza al crear contenido o si le afectan los comentarios negativos en redes sociales.
A través de una historia publicada en su perfil de Instagram, la también creadora digital dejó claro que no le preocupa el qué dirán.
“¿No te da pena crear contenido o miedo de lo que diga la gente, ¿cómo lo aceptaste?”, le preguntó un seguidor.
Arderi replicó con ironía: “¿Pena? Pena me daría estar en mi casa sin hacer nada solo por lo que digan o piensen las demás personas. Nosotras no creamos por aburrimiento, nosotras cobramos haciendo lo que nos gusta”, respondió junto a un emoji risueño.
En su publicación, la influencer también compartió un consejo para quienes dudan de iniciarse en las redes por temor al juicio de los demás.
“Chica, sí, tú que me estás mirando ahora y quieres empezar en este mundo de las redes, yo te digo que lo hagas, ¡pero yaaa! Lánzate, nunca tengas miedo de mostrar quién eres. Para algunos estará bien, otros te darán su criterio según su vivencia y crianza, que claramente no tiene por qué ser igual a la tuya. Pero tú no pares ni te detengas por nada ni nadie. No hay nada más rico que trabajar y vivir (bien) gracias a que haces lo que te gusta”, aseguró.
Con esta declaración, Rachel Arderi refuerza su postura frente a las críticas: seguridad, confianza en sí misma y trabajo con propósito, y de alguna manera respondió a quienes se preguntan cómo maneja el hate que constantemente enfrenta en Instagram.
Preguntas frecuentes sobre Rachel Arderi y su presencia en redes sociales
¿Rachel Arderi teme las críticas en redes sociales?
No, Rachel Arderi no teme las críticas en redes sociales. La modelo cubana ha dejado claro que no le preocupa el qué dirán y que no siente vergüenza al crear contenido. Ella considera que trabajar y vivir de lo que le gusta es más importante que las opiniones ajenas.
¿Cómo maneja Rachel Arderi los comentarios negativos sobre su rol como madre?
Rachel Arderi maneja los comentarios negativos con firmeza y claridad. En respuesta a una crítica sobre su papel como madre, afirmó que no es necesario mostrar todo en redes sociales y que su vida personal no debe ser juzgada por lo que se publica en internet.
¿Cuál es la filosofía de Rachel Arderi sobre la autenticidad en redes sociales?
Rachel Arderi ha compartido imágenes al natural, sin filtros ni maquillaje, para demostrar que la belleza real es válida y poderosa. Su mensaje es que la autenticidad y mostrarse tal cual uno es, es un acto de empoderamiento.
¿Cómo ha evolucionado Rachel Arderi como influencer en los últimos años?
Rachel Arderi ha experimentado un notable crecimiento como influencer. En tres años, ha alcanzado los 800 mil seguidores en Instagram y ha participado en eventos como la Miami Swim Week. Ella se enfoca en superar sus propios límites y continuar su crecimiento personal y profesional.
