El reguetonero cubano Oniel Bebeshito volvió a causar sensación en redes con un video dedicado a su esposa, Rachel Arderi, que rápidamente se volvió viral en TikTok. En el clip, que ya supera las 20 mil reacciones, se ve a Rachel bajando una escalera mecánica en un centro comercial, vestida completamente de negro y con un aire tan elegante como natural, mientras suena el tema “Me está gustando lo que veo”.

Sin decir palabra, el artista dejó que la música y la imagen hablaran por él. Y lo que vio, al parecer, le gustó mucho. El gesto fue interpretado por sus seguidores como una muestra más del amor y la complicidad que caracteriza a la pareja, que no ha dejado de compartir momentos especiales durante los últimos días.

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. “La Georgina cubana”, escribió un usuario, comparando a Rachel con la pareja de Cristiano Ronaldo, mientras otro apuntó con humor: “De Temu diría yo”. También hubo quienes defendieron a la modelo ante las comparaciones: “Ella es bella y él un admirador de su mujer, y eso se aplaude”, comentó una seguidora.

El video se suma a una semana intensa y feliz para la pareja. Su hijo, Yan Carlos, vivió un momento inolvidable al salir al campo de juego de la mano del futbolista Nicolás Otamendi, durante el amistoso entre Argentina y Puerto Rico. Mientras tanto, Bebeshito tuvo un emotivo reencuentro con Daddy Yankee, con quien compartió risas y una animada charla en el mismo evento.

Entre música, fútbol y familia, Bebeshito y Rachel han conquistado las redes con una naturalidad que encanta a su público. Y aunque el video fue breve, bastó para dejar claro que la inspiración del artista sigue muy viva… y tiene nombre propio.

