Bebeshito dice que su esposa Rachel Arderi es ‘perfecta’ y desata furor: la llaman la Georgina cubana

El reguetonero Bebeshito viraliza un video en TikTok dedicando una canción a su esposa Rachel Arderi, comparada con Georgina Rodríguez. La pareja celebra una feliz semana con música y fútbol.

Viernes, 17 Octubre, 2025 - 08:27

Bebeshito y Rachel Arderi Foto © Instagram / Rachel Arderi

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito volvió a causar sensación en redes con un video dedicado a su esposa, Rachel Arderi, que rápidamente se volvió viral en TikTok. En el clip, que ya supera las 20 mil reacciones, se ve a Rachel bajando una escalera mecánica en un centro comercial, vestida completamente de negro y con un aire tan elegante como natural, mientras suena el tema “Me está gustando lo que veo”.

Sin decir palabra, el artista dejó que la música y la imagen hablaran por él. Y lo que vio, al parecer, le gustó mucho. El gesto fue interpretado por sus seguidores como una muestra más del amor y la complicidad que caracteriza a la pareja, que no ha dejado de compartir momentos especiales durante los últimos días.

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. “La Georgina cubana”, escribió un usuario, comparando a Rachel con la pareja de Cristiano Ronaldo, mientras otro apuntó con humor: “De Temu diría yo”. También hubo quienes defendieron a la modelo ante las comparaciones: “Ella es bella y él un admirador de su mujer, y eso se aplaude”, comentó una seguidora.

El video se suma a una semana intensa y feliz para la pareja. Su hijo, Yan Carlos, vivió un momento inolvidable al salir al campo de juego de la mano del futbolista Nicolás Otamendi, durante el amistoso entre Argentina y Puerto Rico. Mientras tanto, Bebeshito tuvo un emotivo reencuentro con Daddy Yankee, con quien compartió risas y una animada charla en el mismo evento.

Entre música, fútbol y familia, Bebeshito y Rachel han conquistado las redes con una naturalidad que encanta a su público. Y aunque el video fue breve, bastó para dejar claro que la inspiración del artista sigue muy viva… y tiene nombre propio.

Preguntas frecuentes sobre Oniel Bebeshito y Rachel Arderi

¿Por qué llaman a Rachel Arderi la "Georgina cubana"?

A Rachel Arderi la llaman la "Georgina cubana" por su estilo glamuroso y su presencia destacada en eventos públicos. Esta comparación surge a menudo cuando Rachel aparece junto a su esposo, Oniel Bebeshito, en conciertos y eventos, recordando a muchos la influencia de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. Rachel ha demostrado ser una figura mediática en ascenso, especialmente en la escena latina de Miami.

¿Cuál fue la reacción del público al video de Bebeshito dedicado a Rachel Arderi?

El video de Bebeshito dedicado a Rachel Arderi causó furor en las redes sociales, superando rápidamente las 20 mil reacciones en TikTok. Los seguidores interpretaron el gesto como una muestra de amor y complicidad entre la pareja. Algunos usuarios la compararon con Georgina Rodríguez, mientras otros defendieron la belleza de Rachel y el apoyo de Bebeshito como esposo.

¿Cómo afecta la relación de Bebeshito y Rachel Arderi a su popularidad en redes sociales?

La relación de Bebeshito y Rachel Arderi ha aumentado su popularidad en redes sociales, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas en el ámbito artístico cubano. Su interacción natural y muestras de afecto en público, como compartir momentos familiares y románticos, han encantado a su audiencia, consolidándolos como una pareja influyente y querida por sus seguidores.

¿Qué momento especial vivió el hijo de Bebeshito y Rachel Arderi recientemente?

El hijo de Bebeshito y Rachel Arderi, Yan Carlos, vivió un momento especial al salir al campo de juego de la mano del futbolista Nicolás Otamendi. Este tierno instante ocurrió durante un amistoso entre Argentina y Puerto Rico, y se suma a la serie de eventos felices que la familia ha compartido recientemente, destacando su cercanía y amor familiar.

Izabela Pecherska

Redactora de CiberCuba. Graduada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Redactora en El Mundo y PlayGround.

