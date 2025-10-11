"Mi disfraz de Halloween": Kenny Robert parodia a Rachel Arderi y su look viral de tacones con medias

"No es por nada pero a mí me queda con tremendo flow", escribió Kenny Robert tras recrear con lujo de detalles el comentado look de Rachel Arderi con tacones, medias blancas y falda de mezclilla. Y sí, también incluyó el estacionamiento como escenario.
Kenny no dejó ni un solo detalle fuera de su versión del atuendo que Rachel lució esta semana, y que tantos comentarios generó en redes. Desde la chaqueta deportiva roja con blanco, el top negro y la minifalda denim hasta los tacones con medias blancas, el influencer cubano se metió por completo en el personaje.
En otro video que circula en redes, se escucha a alguien preguntarle:
—"¿Diliamne, eres tú?"
A lo que Kenny, con movimientos exagerados, responde:
—"Niña, ¿qué Diliamne de qué? ¡Yo soy Rachel!"
Lo más leído hoy:
Una respuesta cargada de veneno, haciendo alusión a las críticas que suele recibir Rachel Arderi por copiar a La Dura.
Kenny, en su personaje de Jessica, ha convertido las parodias en su especialidad, y Rachel Arderi es el blanco principal de su radar. Desde que ambos protagonizaron una fuerte polémica que escaló a redes sociales, el influencer no ha dudado en usar el humor como herramienta (o arma) para tirarle dardos.
Esta vez aprovechó Halloween para disfrazarse, según él, de Rachel y lo cierto es que la interpretación ha provocado carcajadas, memes y muchos comentarios divididos: entre los que aplauden su creatividad, y quienes consideran que está cruzando la línea entre broma y obsesión.
Preguntas frecuentes sobre las parodias de Kenny Robert a Rachel Arderi
¿Cuál es el motivo detrás de las parodias de Kenny Robert a Rachel Arderi?
El motivo principal de las parodias de Kenny Robert a Rachel Arderi es el humor y la sátira. Kenny utiliza su personaje, Jessica, para realizar estas parodias como una forma de crítica hacia los contenidos de ciertas influencers en redes sociales. La rivalidad entre ambos comenzó tras una polémica en redes que resultó en el distanciamiento entre ellos.
¿Cómo ha reaccionado el público a las parodias de Kenny Robert?
El público ha reaccionado de manera mixta a las parodias de Kenny Robert. Mientras que algunos aplauden su creatividad y sentido del humor, otros consideran que está cruzando la línea entre broma y obsesión. Las parodias han generado una gran cantidad de comentarios y memes en redes sociales, dividiendo opiniones entre los seguidores de ambos influencers.
¿Qué impacto tienen las parodias de Kenny Robert en la percepción pública de Rachel Arderi?
Las parodias de Kenny Robert pueden influir en la percepción pública de Rachel Arderi al enfatizar ciertas críticas hacia su contenido. Aunque Rachel tiene una base sólida de seguidores que la defienden, las parodias de Kenny logran llamar la atención sobre aspectos de su imagen y estilo que podrían ser objeto de debate. Estas interacciones en redes sociales contribuyen a mantener a ambos influencers en el centro de la conversación pública.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.