"Mi disfraz de Halloween": Kenny Robert parodia a Rachel Arderi y su look viral de tacones con medias

"No es por nada pero a mí me queda con tremendo flow", escribió Kenny Robert tras recrear con lujo de detalles el comentado look de Rachel Arderi con tacones, medias blancas y falda de mezclilla. Y sí, también incluyó el estacionamiento como escenario.

Kenny no dejó ni un solo detalle fuera de su versión del atuendo que Rachel lució esta semana, y que tantos comentarios generó en redes. Desde la chaqueta deportiva roja con blanco, el top negro y la minifalda denim hasta los tacones con medias blancas, el influencer cubano se metió por completo en el personaje.

En otro video que circula en redes, se escucha a alguien preguntarle:

—"¿Diliamne, eres tú?"

A lo que Kenny, con movimientos exagerados, responde:

—"Niña, ¿qué Diliamne de qué? ¡Yo soy Rachel!"

Una respuesta cargada de veneno, haciendo alusión a las críticas que suele recibir Rachel Arderi por copiar a La Dura.

Kenny, en su personaje de Jessica, ha convertido las parodias en su especialidad, y Rachel Arderi es el blanco principal de su radar. Desde que ambos protagonizaron una fuerte polémica que escaló a redes sociales, el influencer no ha dudado en usar el humor como herramienta (o arma) para tirarle dardos.

Esta vez aprovechó Halloween para disfrazarse, según él, de Rachel y lo cierto es que la interpretación ha provocado carcajadas, memes y muchos comentarios divididos: entre los que aplauden su creatividad, y quienes consideran que está cruzando la línea entre broma y obsesión.

