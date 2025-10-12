Un GRWM en familia: Así se vistieron Rachel Arderi y sus hijos para animar a Bebeshito en su show en Miami

La influencer Rachel Arderi no solo se roba las miradas por su carisma en redes sociales, sino también por la manera en que comparte momentos íntimos y familiares que derriten corazones.

Esta vez, lo hizo con un adorable "GRWM" (Get Ready With Me) familiar, mostrando cómo se preparó junto a sus hijos para asistir al show de medio tiempo de Bebeshito en el partido entre Argentina y Venezuela Miami.

Rachel compartió cada detalle del proceso: desde los outfits coordinados hasta los tiernos gestos entre hermanos. El mayor de sus hijos eligió una combinación casual con gorra burdeos, jeans y camisa azul claro, mientras que Mía, la más pequeña, lució un coqueto vestidito a rayas azules con un suéter amarillo al hombro y zapatillas deportivas a juego con las de su mamá y su hermano. ¡Una verdadera pandilla de estilo!

Por su parte, Rachel apostó por un look relajado y juvenil: crop top blanco, camisa amarilla abierta, jeans holgados y gorra azul. La armonía en los colores y estilos no pasó desapercibida para sus seguidores, que rápidamente llenaron las redes de comentarios elogiando la complicidad y unión familiar.

Ya en el estadio, la emoción subió al máximo cuando apareció Bebeshito en el medio tiempo envuelto en una bandera cubana y saludando al público. “Papá cantando”, escribió Rachel junto al video, confirmando que los mayores fans del artista no están en las gradas ni en los charts, sino justo en casa.

Sin duda, este GRWM en familia fue mucho más que una rutina de preparación: fue una muestra de apoyo incondicional y amor genuino.

