“Wao qué perfecta”: Bebeshito presume a Rachel Arderi al ritmo de su nuevo trend viral

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito está en modo romántico y viral. A propósito del estreno de su nuevo tema junto al dominicano DJ Adoni, “Me está gustando lo que veo”, el cantante no solo encendió las plataformas con música, sino también con amor.
En un video compartido en sus redes sociales, Bebeshito aprovechó el estribillo de la canción para presumir con orgullo a su esposa, la influencer y modelo Rachel Arderi, mientras mostraba algunas de sus fotos más impactantes en Instagram.
“Wao qué perfecta”, escribió el artista en la descripción del post, citando una de las frases más pegajosas del tema.
DJ Adoni no se quedó atrás y se sumó a la tendencia con un video similar, donde aparece viendo fotos de su prometida y expresando: “Gracias a Dios me tocó perfecta”.
El tema fue lanzado este viernes acompañado de un videoclip en el que Bebeshito interpreta a un repartidor de pizzas y DJ Adoni a un mesero, en medio de una animada fiesta de piscina repleta de chicas, humor y mucho ritmo.
A tan solo un día de su lanzamiento, el videoclip se acerca al millón de visualizaciones en YouTube, y ya ha comenzado a inspirar un trend viral con el que los fans están mostrando a sus parejas o crushes al ritmo del pegajoso coro.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo tema de Bebeshito y su vida personal
¿De qué trata el nuevo tema de Bebeshito junto a DJ Adoni?
El nuevo tema de Bebeshito junto a DJ Adoni, titulado "Me está gustando lo que veo", es una pegajosa colaboración que se ha viralizado rápidamente en plataformas como TikTok. La canción, con un ritmo contagioso y una letra que resalta la belleza de las mujeres, se ha convertido en tendencia y ha generado un trend viral en redes sociales, donde los fans muestran a sus parejas o crushes al ritmo del coro.
¿Cómo ha sido la recepción del videoclip de "Me está gustando lo que veo"?
El videoclip del tema "Me está gustando lo que veo" ha tenido una excelente recepción, acercándose al millón de visualizaciones en YouTube en tan solo un día desde su lanzamiento. El video, con una estética veraniega y humorística, muestra a Bebeshito como repartidor de pizzas y a DJ Adoni como mesero en una fiesta de piscina, lo que ha captado la atención del público.
¿Quién es Rachel Arderi y cuál es su relación con Bebeshito?
Rachel Arderi es la esposa de Oniel Bebeshito, una influencer y modelo cubana que ha captado la atención de los seguidores por su carisma y estilo. La pareja se ha destacado en redes sociales por su complicidad y muestras públicas de amor, lo que los ha convertido en una de las parejas más populares en el ámbito artístico y del entretenimiento cubano.
¿Qué impacto ha tenido la canción en las redes sociales?
La canción "Me está gustando lo que veo" ha tenido un gran impacto en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se ha convertido en un trend viral. Los usuarios han utilizado el pegajoso coro para hacer videos mostrando a sus parejas o crushes, contribuyendo a la rápida difusión del tema. Además, tanto Bebeshito como DJ Adoni han compartido videos en Instagram, aumentando aún más la popularidad de la canción.
