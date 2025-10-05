“Wao qué perfecta”: Bebeshito presume a Rachel Arderi al ritmo de su nuevo trend viral

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito está en modo romántico y viral. A propósito del estreno de su nuevo tema junto al dominicano DJ Adoni, “Me está gustando lo que veo”, el cantante no solo encendió las plataformas con música, sino también con amor.

En un video compartido en sus redes sociales, Bebeshito aprovechó el estribillo de la canción para presumir con orgullo a su esposa, la influencer y modelo Rachel Arderi, mientras mostraba algunas de sus fotos más impactantes en Instagram.

“Wao qué perfecta”, escribió el artista en la descripción del post, citando una de las frases más pegajosas del tema.

DJ Adoni no se quedó atrás y se sumó a la tendencia con un video similar, donde aparece viendo fotos de su prometida y expresando: “Gracias a Dios me tocó perfecta”.

El tema fue lanzado este viernes acompañado de un videoclip en el que Bebeshito interpreta a un repartidor de pizzas y DJ Adoni a un mesero, en medio de una animada fiesta de piscina repleta de chicas, humor y mucho ritmo.

A tan solo un día de su lanzamiento, el videoclip se acerca al millón de visualizaciones en YouTube, y ya ha comenzado a inspirar un trend viral con el que los fans están mostrando a sus parejas o crushes al ritmo del pegajoso coro.

