Apareció Michael, el niño desaparecido en Santiago de Cuba

Michael, el niño de 11 años reportado como desaparecido en Santiago de Cuba, fue encontrado con vida este viernes en el muelle del Cayo, donde había pasado dos noches durmiendo al aire libre.

El hallazgo fue posible gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida difusión del caso en redes sociales.

Un joven identificado como Anyelito Con Talento lo reconoció tras ver la publicación de búsqueda y permaneció con él hasta entregarlo a salvo, informó a través de su perfil en Facebook el escritor independiente Yasser Sosa Tamayo.

“Todavía hay personas que no esperan a que alguien más actúe”, escribió una de las allegadas al menor al agradecer la solidaridad que permitió su rescate.

El niño, que se había marchado de su casa, fue devuelto a su madre y quedó bajo seguimiento de las autoridades de menores, quienes intentarán ofrecer apoyo y atención especializada para atender su situación emocional.

Fuentes cercanas aseguran que no es la primera vez que Michael se escapa. “No por hambre, sino por desgano. No por rebeldía, sino por heridas que no se ven. Por esos vacíos que nadie llena y por esas ausencias que pesan más que cualquier golpe. No diré más, por respeto”, comentó Sosa.

Su historia, difundida ampliamente en redes sociales, provocó una ola de empatía y mensajes de reflexión sobre la vulnerabilidad infantil en Cuba.

La familia y los voluntarios que participaron en su búsqueda agradecieron a todos los que compartieron la información.

“Esta vez -dijeron- las redes no fueron ruido, sino rescate”.

La ineficacia del sistema público de alerta rápida y el mutismo de los medios oficiales han forzado a las familias con seres queridos desaparecidos a buscar auxilio en la esfera digital.

En los últimos años, la desesperación ha migrado a las redes sociales, donde se difunden fotografías e información vital para iniciar la localización.

El vacío de respuesta estatal ha llevado a la ciudadanía a la autogestión de la búsqueda, creando canales paralelos como grupos de Facebook y cadenas de WhatsApp.

Estos espacios, aunque vitales para compartir pistas y testimonios, reflejan la carencia de protocolos oficiales efectivos y la precaria situación en la que se encuentran las familias.

A inicios de septiembre fue localizada sana y salva la adolescente Betsy Scull Estévez, de 16 años, luego de seis días de angustia en los que su familia y activistas pidieron ayuda desesperadamente para dar con su paradero.

Un adolescente cubano identificado como Deyriland Hernández Peralta, de 17 años, se encuentra desaparecido desde el 11 de agosto de 2025. Enrique Peralta, tío del joven, pidió en redes sociales la colaboración ciudadana para encontrarlo.

