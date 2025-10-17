Florida demanda a Washington y California por otorgar licencias a camioneros indocumentados

Vídeos relacionados:

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos frenar que California y Washington emitan licencias de conducir comerciales a conductores indocumentados, alegando que incumplen requisitos federales de seguridad y estatus migratorio.

De acuerdo con CBS News, la demanda acusa a ambos estados de “ignorar” las normas federales al autorizar a inmigrantes sin la capacitación adecuada ni dominio del inglés a manejar vehículos comerciales que circulan entre estados.

En el texto se solicitan medidas cautelares para que California y Washington dejen de emitir permisos de aprendizaje y licencias comerciales a solicitantes que no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales.

Argumenta que ambos estados ignoraron normas federales y autorizaron a inmigrantes indocumentados “sin la capacitación adecuada ni la capacidad de leer las señales”.

El detonante fue el caso del camionero Harjinder Singh, presuntamente en el país ilegalmente y con licencias de California y Washington, arrestado tras un siniestro en el condado de St. Lucie que dejó tres fallecidos.

En agosto, el secretario del Departamento de Transporte advirtió que California, Washington y Nuevo México podrían perder fondos si no aplicaban el requisito de dominio del inglés para conductores comerciales; esta semana anunció la retención de unos 40 millones de dólares a California por ese motivo.

“California es el único estado que se niega a garantizar que los conductores puedan leer señales y comunicarse con autoridades”, dijo la declaración.

Florida sostiene que las normas federales prevalecen sobre las leyes estatales que impiden consultar el estatus migratorio al tramitar licencias, y califica la práctica como una “molestia pública” que trasciende fronteras porque los camioneros circulan entre estados.

Al pedir a la Corte Suprema permiso para demandar (vía de jurisdicción original), el estado alega que sus reclamos son “serios y dignos” y que no existe un foro alternativo que ofrezca una reparación adecuada.

El choque se enmarca, además, en las tensiones entre la administración federal y el gobernador californiano Gavin Newsom por la aplicación de la ley migratoria.

La Corte Suprema deberá decidir si autoriza a Florida a presentar el caso. De concederse, el tribunal evaluará si California y Washington pueden mantener sus políticas de licencias o si deben alinearse con los estándares federales reclamados por Florida.

A raíz del caso de Harjinder Singh, el Departamento de Transporte de EE.UU. ha endurecido los requisitos para que los no ciudadanos obtengan licencias de conducir comerciales (CDL).

Ahora, solo podrán obtenerlas quienes tengan ciertos visados (H-2A, H-2B y E-2), y será obligatorio verificar el estatus migratorio en una base de datos federal.

Además, las licencias tendrán una vigencia máxima de un año o hasta la expiración del visado.

