Cambio en el Comando Sur: EE.UU. anuncia el retiro de Alvin Holsey, firme crítico del régimen cubano

Vídeos relacionados:

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este jueves el retiro del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), tras más de 37 años de servicio militar.

La noticia fue confirmada por el secretario Pete Hegseth en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde agradeció al alto mando por su “legado de excelencia operativa y visión estratégica”.

Holsey, originario de Fort Valley, Georgia, asumió el mando del Comando Sur en 2023, desde donde ha dirigido la cooperación militar estadounidense en América Latina y el Caribe, con sede en Doral, Florida.

Durante su gestión, el almirante mantuvo una postura firme frente al régimen cubano, al que consideró una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a sus vínculos con China, Rusia e Irán.

En abril pasado, durante una audiencia ante el Congreso, Holsey advirtió que “las acciones malignas de Cuba debilitan nuestras relaciones en la región, fomentan la migración irregular y amenazan la seguridad de Estados Unidos”. También alertó sobre la creciente presencia de actores extranjeros en el hemisferio, en especial el uso de infraestructura tecnológica china en la isla para labores de espionaje y control interno.

Su salida marca el cierre de un ciclo en un momento de tensiones regionales y de creciente atención de Washington sobre el papel de Cuba y Venezuela en la geopolítica del Caribe.

Lo más leído hoy:

En sus últimos meses al frente del Comando Sur, Holsey sostuvo reuniones con el secretario de Estado Marco Rubio y con el jefe de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, para coordinar políticas de seguridad y derechos humanos en el hemisferio.

El almirante se retira con una carrera distinguida que comenzó en 1988, cuando fue comisionado en la Marina a través del programa NROTC en el Morehouse College. “Su liderazgo ejemplar deja una huella profunda en nuestra institución y en la defensa de la nación”, escribió Hegseth al anunciar su retiro.

En un mensaje publicado por el propio Comando Sur, el almirante confirmó que su retiro será efectivo el 12 de diciembre de 2025 y expresó su orgullo por haber servido a la nación durante casi cuatro décadas.

“Ha sido un honor servir a nuestro país, al pueblo estadounidense y defender la Constitución durante más de 37 años. El equipo de SOUTHCOM ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y seguirá haciéndolo”, escribió Holsey.

También el almirante agradeció “la oportunidad de haber servido junto a los mejores combatientes del país” y alentó a su equipo a continuar la misión de fortalecer a Estados Unidos “como un faro de libertad en todo el mundo”.

El Comando Sur es la instancia encargada de las operaciones militares estadounidenses en el hemisferio occidental y juega un papel clave en la estrategia de seguridad regional, particularmente en la lucha contra el crimen organizado, la migración irregular y la influencia de potencias adversarias en América Latina.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente su reemplazo, el cambio de liderazgo podría influir en la continuidad de la política estadounidense hacia Cuba y otros gobiernos autoritarios del continente, en un contexto marcado por la competencia estratégica con China y Rusia en la región.