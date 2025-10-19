Política migratoria de Trump afecta el mercado laboral estadounidense

Vídeos relacionados:

Miles de inmigrantes han perdido sus empleos en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump puso fin al programa de parole humanitario que otorgaba permisos legales de trabajo a ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, afectando directamente a sectores que dependen de mano de obra extranjera.

De acuerdo con un reportaje de Associated Press (AP), la decisión ha dejado a personas como María, una nicaragüense de 48 años que limpiaba escuelas en Florida por 13 dólares la hora, sin ingresos ni posibilidad de sostener a su hijo.

Tras ser despedida en agosto, su situación es crítica: “No tengo dinero para comprar nada. Tengo cinco dólares en la cuenta. Me quedé sin nada”, dijo bajo condición de anonimato por temor a ser detenida o deportada.

La ofensiva migratoria de Trump, que busca frenar lo que ha calificado como una “invasión” en la frontera sur y proteger empleos para ciudadanos estadounidenses, está afectando tanto a trabajadores no calificados como a profesionales extranjeros altamente especializados, subrayó AP.

El impacto es doble: las deportaciones masivas y las restricciones a la inmigración legal están reduciendo el flujo de empleados en sectores clave justo cuando la economía enfrenta una desaceleración en la contratación.

Empresas como Goodwin Living, una organización sin fines de lucro en Virginia que ofrece servicios a adultos mayores, tuvieron que despedir a empleados haitianos que habían obtenido ascensos gracias al programa cancelado.

Lo más leído hoy:

Su director general, Rob Liebreich, advirtió que aún podrían perder a otros 60 trabajadores inmigrantes: “Necesitamos a toda esa gente, necesitamos esas manos”.

La ley de inmigración firmada por Trump el 4 de julio, conocida como One Big Beautiful Bill Act, inyectó 150 mil millones de dólares a la maquinaria de deportaciones, incluyendo fondos para contratar 10 mil nuevos agentes del ICE y ampliar los centros de detención.

Las redadas no se han hecho esperar. En Georgia, las autoridades detuvieron a 300 trabajadores surcoreanos en una planta de baterías de Hyundai, generando una crisis diplomática con Seúl y contradiciendo los esfuerzos del propio gobierno por atraer inversión extranjera.

El impacto también alcanza al campo. Agricultores como John Boyd Jr., en Virginia, aseguran que la falta de trabajadores está poniendo en riesgo la producción de alimentos.

“Estos son trabajadores que hacen el trabajo duro que muchos estadounidenses no quieren hacer”, denunció.

La propia administración admitió que la escasez de mano de obra está provocando un aumento de costos en la cadena alimentaria y podría traducirse en precios más altos para los consumidores.

El freno migratorio afecta tanto a quienes recogen tomates como a quienes desarrollan tecnología.

Trump elevó de forma abrupta el costo del visado H-1B de 215 dólares a 100 mil, lo que ha sido interpretado por expertos como un mensaje directo para disuadir la llegada de talento extranjero.

“Ese monto no es solo un trámite burocrático, es una señal: no eres bienvenido aquí”, señaló Dany Bahar, del Centro para el Desarrollo Global.

La desaceleración ya es palpable. Desde junio hasta agosto, la creación de empleo mensual cayó a un promedio de apenas 29 mil nuevos puestos, frente a los 400 mil registrados mensualmente entre 2021 y 2023.

El Congreso presupuestario estadounidense redujo su proyección de crecimiento económico para este año a 1.4%, en parte debido a las consecuencias de la política migratoria y comercial de Trump.

Para muchos analistas, esta situación compromete no solo el presente laboral del país, sino también su capacidad de innovación y crecimiento a largo plazo.

El mensaje que perciben desde fuera es claro: Estados Unidos ya no es tierra de oportunidades, sino de rechazo.

El mes pasado, más de un millón de inmigrantes desaparecieron del mercado laboral estadounidense como consecuencia directa de las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Sectores clave como la agricultura, la construcción y el cuidado de personas han perdido miles de trabajadores, dejando cultivos sin recoger, obras paralizadas y una creciente incapacidad para cubrir la demanda de servicios esenciales.

En este contexto, productores agrícolas de Florida advirtieron que la temporada de cosecha podría verse seriamente afectada por la reducción en la llegada de trabajadores extranjeros con visa H-2A. Aunque estos empleados están legalmente autorizados, el temor a redadas y detenciones arbitrarias ha desalentado su participación.

Agricultores denuncian que incluso quienes cuentan con todos sus documentos han sido interceptados por autoridades migratorias, generando un clima de inseguridad que pone en riesgo la producción local.

Ante la presión del sector agrícola, Trump reconoció públicamente la importancia de los inmigrantes para la agricultura y sugirió que su administración evalúa mecanismos que permitan el retorno legal de ciertos trabajadores deportados.

A pesar de este aparente cambio de tono, no se han concretado medidas efectivas que alivien la situación en el campo, lo que mantiene a empleadores y jornaleros en un limbo laboral.

Organizaciones y congresistas han advertido que las pérdidas económicas podrían escalar si no se implementa una política migratoria más coherente con las necesidades productivas del país.

Mientras tanto, un informe académico reveló que los latinos han sido fundamentales para sostener la economía estadounidense durante y después de la pandemia.

De hecho, si el PIB latino fuera una economía independiente, sería la quinta más grande del mundo. Su participación en sectores esenciales como salud, transporte, agricultura y servicios ha sido clave para el crecimiento sostenido del país en los últimos años.

Este aporte contrasta fuertemente con el endurecimiento de políticas migratorias que ahora amenazan con frenar el desarrollo económico impulsado precisamente por quienes más han contribuido a sostenerlo.

Impacto de la Política Migratoria de Trump en el Mercado Laboral de EE.UU.