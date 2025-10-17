Díaz-Balart exhorta a Europa a dejar de respaldar a la dictadura de Cuba

Vídeos relacionados:

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart exhortó este jueves a los gobiernos europeos a dejar de respaldar a la dictadura cubana, a la que acusó de colaborar con Rusia en su guerra contra Ucrania y de expandir su influencia autoritaria en el hemisferio occidental.

En una publicación en su cuenta oficial en X, Díaz-Balart calificó de “irresponsable y contraproducente” la posición de algunos países europeos que condenan las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, mientras proporcionan ayuda financiera y alivio de deuda al régimen de La Habana.

“Es irresponsable y contraproducente que aliados europeos condenen las sanciones de Estados Unidos y al mismo tiempo brinden asistencia y alivio de deuda al régimen cubano, mientras miles de cubanos han sido desplegados en Rusia”, escribió el congresista.

Díaz-Balart añadió que es hora de que los países europeos “dejen de contribuir a la dictadura opresiva que brutaliza al pueblo cubano y apoya a nuestros adversarios”.

“Europa debe dejar de financiar a un régimen que ayuda a Putin, oprime a los cubanos y extiende su influencia maligna en América y en Europa”, señaló.

En una publicación anterior, el legislador republicano por Florida recordó que recientemente organizó una sesión informativa de seguridad nacional en el Congreso para exponer lo que calificó como una “grave amenaza”: la colaboración militar y estratégica del régimen cubano con Rusia.

“Mientras algunos aliados europeos piden apoyo de Estados Unidos contra Rusia, su ‘aliado’ Cuba está ayudando activamente a Putin. El régimen debe rendir cuentas”, escribió.

Las declaraciones de Díaz-Balart se producen en medio de nuevas evidencias de la participación de militares cubanos en operaciones de apoyo logístico en Rusia, lo que ha generado fuertes críticas desde Washington y organizaciones del exilio cubano.

El congresista, uno de los principales impulsores de la política de línea dura contra el régimen de La Habana, insistió en que Europa no puede exigir solidaridad frente a Moscú mientras mantiene vínculos económicos con un gobierno que coopera con Putin.

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart ha reiterado sus denuncias contra el régimen cubano, acusándolo de colaborar militarmente con Rusia en la guerra contra Ucrania, mientras reprime a su pueblo y obtiene beneficios económicos con prácticas que califica de inhumanas.

En una comparecencia reciente, exhortó a los gobiernos europeos a dejar de respaldar a lo que denominó una dictadura autoritaria que se alinea con Moscú.

Esta denuncia se enmarca en un clima creciente de tensión entre La Habana y Washington, después de que la congresista María Elvira Salazar y sus colegas Díaz-Balart y Carlos Giménez revelaran que el régimen estaría lucrando con el envío de jóvenes cubanos como soldados contratados por Rusia.

Citando inteligencia ucraniana, aseguraron que miles de ciudadanos han sido forzados o reclutados con engaños, exponiéndolos a una muerte segura en el frente de batalla.

Casos como el de Giovani Gómez Basulto, muerto en Ucrania, y otros jóvenes que denunciaron abusos, alimentan esta grave acusación de trata con fines militares.

Al mismo tiempo, Díaz-Balart pidió investigar a músicos cubanoamericanos que han realizado conciertos en la isla.

En una carta al Departamento del Tesoro, alertó sobre posibles violaciones a las sanciones estadounidenses, señalando que estos eventos generan ingresos para entidades controladas por el régimen.

Mencionó específicamente un concierto en PABEXPO con presencia de altos funcionarios del sistema represivo, e insistió en que presentarse ante una dictadura no es “arte”, sino complicidad.

En contraste, la Comisión Europea ha defendido su acuerdo de cooperación con Cuba, argumentando que ofrece una vía de diálogo sobre derechos humanos y que los fondos europeos no benefician directamente al régimen, sino a ONG y proyectos civiles.

Kaja Kallas, alta representante para Asuntos Exteriores, reconoció que el pacto aún no ha producido los cambios deseados, pero afirmó que romper el acuerdo no liberará a los presos políticos ni mejorará la situación en la isla.

