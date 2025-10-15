Una turista mexicana identificada como @alitravel_ en TikTok se volvió viral tras compartir su experiencia en Cuba, donde viajó por primera vez con una idea poco común: llevar kits de ayuda con comida y artículos básicos para regalar a personas locales. Su historia, contada en varios videos, despertó una ola de comentarios entre quienes aplaudieron su gesto y quienes cuestionaron si realmente se podía entrar con todo eso a la isla.

En el primer video, la creadora mostró cómo preparaba los paquetes antes del viaje, incluyendo atún, avena instantánea, té, leche en polvo, sopas y productos de higiene femenina. Todo cuidadosamente seleccionado para que no ocupara mucho espacio en la maleta. “Compramos cosas que consideramos necesarias y fáciles de empacar”, explicó.

La iniciativa no pasó desapercibida. En los comentarios hubo de todo: desde mensajes de admiración —“qué bonito gesto, Dios te bendiga”— hasta críticas por “hacer turismo de miseria” o dudas sobre la aduana cubana. Uno de los usuarios le escribió: “Ellos juran que los van a dejar pasar con eso”, mientras otros le pedían que contara si había tenido problemas en el aeropuerto.

Ante tanta curiosidad, la mexicana subió un segundo video aclarando que no tuvo ningún problema para entrar con los kits, siempre que fueran en la maleta documentada. También contó que los entregaron con discreción: “Se los dábamos a camaristas, taxistas o personas solas en la calle. No grabamos porque nuestra intención fue ayudar, no exhibir”, explicó con serenidad.

En una de las pocas imágenes que mostró, se ve uno de los kits junto a una nota y una propina para una trabajadora del hotel. “Cuando vi el mensaje que me dejó después, se me arrugó el corazón”, contó la viajera, visiblemente conmovida por la respuesta de la mujer.

Ya de regreso en México, la creadora publicó un tercer video en el que reflexionó sobre el viaje y la situación de los cubanos. “Sabía que no iba a tener los mismos servicios a los que estoy acostumbrada. Fui con consciencia social, sabiendo que ellos ganan muy poco, entre 1.500 y 2.000 pesos al mes. Es muy duro”, comentó.

Aun así, aseguró que volvería a Cuba. “Conocí La Habana y Los Cayos, y me encantaría ver Varadero. Cuba no es para todos: si buscas lujos, no te va a gustar; si te gusta la historia, la música y la gente cálida, lo vas a disfrutar”, dijo en su video más reciente.

Su experiencia, que ya suma miles de visualizaciones, reabrió el debate sobre cómo los turistas perciben la realidad cubana. Más allá de las playas y los mojitos, la mexicana recordó a muchos que viajar también puede ser un acto de empatía. Y aunque dejó claro que no pretendía hablar de política, su mensaje terminó mostrando algo que todos saben, pero pocos dicen: detrás de las sonrisas del pueblo cubano, hay una crisis que ningún filtro puede ocultar.

