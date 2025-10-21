"No aguanté": El testimonio de un cubano en Brasil que gana seguidores en las redes

El creador de contenidos cubano Alfredo Castellanos JR (@alfredocastellanosjr) está viviendo una avalancha de emociones y sus seguidores no paran de mostrarle apoyo en redes tras uno de sus testimonios recientes.

“Duele decirlo, pero no aguanté la presión de vivir en Brasil y voy a volver para Cuba”, comienza diciendo el joven en un video que compartió en Instagram. Justo cuando piensas que regresa derrotado a la isla, el clip da un giro inesperado y cómico: “¿Volver para dónde, chico? ¡Si ya tengo renta!”.

El cubano mostró con orgullo su nueva vivienda, un espacio modesto, pero limpio y con todo lo necesario para comenzar una vida digna en el gigante suramericano.

“Quizás para ustedes esto sea insignificante, pero para mí está súper”, expresó en la publicación, que rápidamente se hizo viral entre la comunidad de cubanos dentro y fuera de la isla.

En su testimonio, el joven agradeció a las personas que lo han apoyado en su camino y reflexionó sobre lo difícil que puede ser empezar desde cero en otro país. Sin embargo, demostró que la clave está en no rendirse, aunque los obstáculos parezcan imposibles.

No todo es color de rosas. También ha recibido críticas, pero a los haters les ha dejado claro que no lo van a desestabilizar porque su objetivo ahora es asegurar lo elemental para poder conquistar nuevos sueños.

Lo más leído hoy:

Su historia se ha convertido en un mensaje inspirador para muchos cubanos que luchan por un futuro mejor fuera de la isla.