"El que venga con mentalidad de fiestero, mejor que no venga": el consejo viral de un cubano en Brasil

Un cubano radicado en Brasil se volvió viral tras publicar en TikTok un video en el que desaconseja emigrar al país sudamericano a quienes no estén dispuestos a trabajar duro. Bajo el usuario @yondy.cubanito, el migrante compartió un extenso mensaje donde afirma que la vida en el extranjero no es compatible con el ocio ni con la falta de disciplina.

“Caballero, si usted es una gente que le gusta estar todos los fines de semana de fiesta, haciendo vida social todos los días con sus amigos… mejor que no se venga para acá para Brasil”, dice al inicio del video.

El cubano, que vive en Curitiba, explicó que muchos recién llegados llegan con expectativas equivocadas sobre el trabajo y el estilo de vida. “Aquí en Brasil no se puede andar perdiendo el tiempo porque lo botan”, advirtió. “En Cuba se trabaja ocho horas, pero de las ocho horas usted se levanta para ir a la tienda de la esquina porque sacaron detergente, o pasa la jornada con el teléfono en la mano. Aquí no. Aquí el tiempo sí es oro, y aquí sí se suda para buscarse el dinero”.

En su reflexión, insiste en que emigrar requiere esfuerzo y compromiso: “El que venga con la mentalidad de fiestero y de reuniones sociales, mejor que no venga para acá. Aquí sí se trabaja duro”. También subrayó las diferencias en las condiciones de vida: “Aquí usted puede alimentarse bien, comprarse su ropita, hacer su compra… pero hay que trabajar, caballero. Cada centavo hay que sudarlo”.

El mensaje, acompañado del texto “Consejo para los cubanos que están en Cuba y quieren venir para Brasil”, generó miles de interacciones y comentarios en TikTok, donde la mayoría de los usuarios coincidieron con su visión. Muchos afirmaron que “en ningún país se vive sin trabajar” y que “solo en Cuba se vive del cuento”. Otros compartieron experiencias similares desde Estados Unidos, México o España, destacando que el trabajo intenso es común en todos los países capitalistas.

El propio @yondy.cubanito respondió a varios mensajes asegurando que su intención era aconsejar a quienes planean emigrar. “Aquí llegamos hechos polvo de trabajar, pero somos libres y tenemos condiciones de vida”, escribió en uno de los comentarios.

Entre los pocos que discreparon, algunos apuntaron a las dificultades económicas en Brasil o al bajo poder adquisitivo de los salarios, aunque reconocieron que la vida fuera de Cuba implica “trabajar y pagar cuentas”.

El fenómeno de migrantes cubanos en Brasil ha sido ampliamente debatido en redes sociales, donde proliferan testimonios de connacionales que relatan sus vivencias en distintas ciudades del país. En uno de esos casos, un cubano advirtió en un video que “si tu mentalidad es quejarte por todo, no vengas”, subrayando que “aquí se puede, puede demorar un poco más, a otros menos, pero sí se puede”, según relató otro migrante en abril.

En otro testimonio, un joven que trabaja en un supermercado aseguró que “los que trabajamos en centros comerciales, tiendas y supermercados no tenemos día de descanso… literal”, aunque aclaró que “trabajo llueva, truene o relampaguee, porque créanme que mi papel hula no me va a pagar las cuentas”, como contó en junio un cubano en Curitiba.

También hay quienes ofrecen recomendaciones prácticas para adaptarse al entorno laboral. Un migrante advirtió que “no te vean ni un solo minuto parado” y aconsejó “no hablar mucho de la vida personal”, en un video donde resumió la disciplina laboral que exige el país, según sus propias palabras.

Las historias de esfuerzo también han inspirado a otros. La cubana @alicia.laporte6 conmovió a miles al mostrar cómo está construyendo su casa “ladrillo a ladrillo, con mis propias manos”, afirmando que “no vine a quejarme, vine a crecer”, como relató en redes sociales.

Otros comparan su vida en Brasil con la de otros destinos migratorios. En Santa Catarina, un cubano aseguró que “el sur de Brasil es muchísimo mejor que Miami”, argumentando que con un solo empleo “se puede vivir bien”, según otro testimonio reciente.

A su vez, otro migrante resumió su experiencia diciendo que “Brasil no es Estados Unidos ni Europa, pero es un país lleno de oportunidades”, una frase que resume el sentir de muchos cubanos que han hecho de ese país su nuevo hogar, como expresó en su reflexión.

El video de @yondy.cubanito se suma así a una ola de mensajes de migrantes cubanos que, desde diferentes perspectivas, coinciden en una misma conclusión: fuera de Cuba, la vida no es fácil, pero el esfuerzo tiene recompensa.