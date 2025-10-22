Desde EE.UU. envían a Cuba lo que escasea: Medicinas y mosquiteros lideran la lista

Vídeos relacionados:

En medio del avance de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el oropouche, los cubanos continúan siendo uno de los principales apoyos de sus familias en la isla, enviando desde Estados Unidos lo que más escasea: medicinas y mosquiteros.

Según un reporte de Telemundo 51, las agencias de envío en Miami registran un aumento considerable en la demanda de estos artículos básicos.

“Ahora mismo lo que más se está mandando son medicinas y mosquiteros para protegerse del mosquito que transmite la enfermedad”, explicó un trabajador de una de estas agencias al canal local.

Los cubanos en el exilio buscan la manera de enviar a Cuba todo aquello que el régimen no garantiza, lo cual si bien no es algo nuevo, sí se ha incrementado en las últimas semanas.

En Cuba, las farmacias y hospitales estatales continúan desabastecidos, y los precios en el mercado informal resultan inalcanzables para la mayoría.

La crisis sanitaria se ha intensificado con la propagación de varios virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, reconoció que el primer brote de chikungunya se detectó en el municipio de Perico, Matanzas, y confirmó tres muertes asociadas.

A su vez, el régimen ha admitido que circulan al menos nueve virus en el país, entre ellos el dengue y el oropouche, mientras hospitales colapsan y las condiciones higiénico-sanitarias se deterioran cada vez más.

“Malísima”, así describió la situación una cubana identificada como María Margarita, recién llegada a Miami desde La Habana, una de las provincias en el epicentro del brote.

Otros viajeros entrevistados por Telemundo 51 contaron haber sufrido los síntomas del chikungunya, como fiebre alta, dolor en las articulaciones y pérdida del apetito.

En contraste con la ayuda que llega desde el exterior, las autoridades sanitarias recomiendan soluciones domésticas.

“Personas queman cáscaras de cítricos que ahuyentan el vector y protegen la salud también”, dijo la viceministra Peña, en una declaración que ha generado críticas por reflejar la precariedad del sistema de salud cubano.

El panorama epidemiológico se agrava en un país donde la basura acumulada, el colapso de la infraestructura y la escasez de insumos médicos impulsan la propagación de enfermedades.

Mientras tanto, desde Miami y otras ciudades de Estados Unidos, los cubanos siguen enviando lo que en su tierra se ha vuelto un lujo: medicinas, mosquiteros y esperanza.