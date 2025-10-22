Desde EE.UU. envían a Cuba lo que escasea: Medicinas y mosquiteros lideran la lista

Vídeos relacionados:
En medio del avance de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el oropouche, los cubanos continúan siendo uno de los principales apoyos de sus familias en la isla, enviando desde Estados Unidos lo que más escasea: medicinas y mosquiteros.
Según un reporte de Telemundo 51, las agencias de envío en Miami registran un aumento considerable en la demanda de estos artículos básicos.
“Ahora mismo lo que más se está mandando son medicinas y mosquiteros para protegerse del mosquito que transmite la enfermedad”, explicó un trabajador de una de estas agencias al canal local.
Los cubanos en el exilio buscan la manera de enviar a Cuba todo aquello que el régimen no garantiza, lo cual si bien no es algo nuevo, sí se ha incrementado en las últimas semanas.
En Cuba, las farmacias y hospitales estatales continúan desabastecidos, y los precios en el mercado informal resultan inalcanzables para la mayoría.
La crisis sanitaria se ha intensificado con la propagación de varios virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti.
La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, reconoció que el primer brote de chikungunya se detectó en el municipio de Perico, Matanzas, y confirmó tres muertes asociadas.
A su vez, el régimen ha admitido que circulan al menos nueve virus en el país, entre ellos el dengue y el oropouche, mientras hospitales colapsan y las condiciones higiénico-sanitarias se deterioran cada vez más.
“Malísima”, así describió la situación una cubana identificada como María Margarita, recién llegada a Miami desde La Habana, una de las provincias en el epicentro del brote.
Otros viajeros entrevistados por Telemundo 51 contaron haber sufrido los síntomas del chikungunya, como fiebre alta, dolor en las articulaciones y pérdida del apetito.
En contraste con la ayuda que llega desde el exterior, las autoridades sanitarias recomiendan soluciones domésticas.
“Personas queman cáscaras de cítricos que ahuyentan el vector y protegen la salud también”, dijo la viceministra Peña, en una declaración que ha generado críticas por reflejar la precariedad del sistema de salud cubano.
El panorama epidemiológico se agrava en un país donde la basura acumulada, el colapso de la infraestructura y la escasez de insumos médicos impulsan la propagación de enfermedades.
Mientras tanto, desde Miami y otras ciudades de Estados Unidos, los cubanos siguen enviando lo que en su tierra se ha vuelto un lujo: medicinas, mosquiteros y esperanza.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y el envío de medicinas y mosquiteros
¿Por qué los cubanos en EE.UU. están enviando medicinas y mosquiteros a Cuba?
Los cubanos en EE.UU. envían medicinas y mosquiteros a Cuba debido a la escasez crítica de estos insumos en la isla, especialmente en medio de un brote de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el chikungunya. Las farmacias estatales en Cuba están desabastecidas y los precios en el mercado informal son inalcanzables, lo que obliga a las familias a depender de la ayuda del exterior para obtener artículos esenciales para la salud.
¿Cuál es la situación epidemiológica actual en Cuba?
Cuba enfrenta una crisis epidemiológica con la circulación de varios virus transmitidos por mosquitos, incluidos el dengue, chikungunya y oropouche. La situación es crítica en provincias como Matanzas, donde se han confirmado varias muertes asociadas al dengue y hay transmisión activa de chikungunya. La infraestructura sanitaria del país está colapsada, y las condiciones higiénico-sanitarias se deterioran, agravando la propagación de enfermedades.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis sanitaria?
El gobierno cubano ha reconocido las dificultades para controlar la crisis sanitaria debido a la falta de recursos para la fumigación y el control vectorial. Las autoridades han recomendado soluciones caseras, como quemar cáscaras de cítricos para ahuyentar mosquitos, lo que ha sido criticado por reflejar la precariedad del sistema de salud. La falta de insumos y personal técnico limita la respuesta efectiva a la crisis.
¿Qué enfermedades están afectando a Cuba y cómo se transmiten?
Las principales enfermedades que afectan a Cuba actualmente son el dengue, chikungunya y oropouche, todas transmitidas por mosquitos como el Aedes aegypti. Estas enfermedades comparten síntomas como fiebre, dolor articular y cefalea, y su propagación se ve facilitada por las condiciones de insalubridad y la falta de control de criaderos de mosquitos.
