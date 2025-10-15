La crisis sanitaria en Cuba obliga a suspender el Festival Nacional de Artistas Aficionados

Artistas aficionados (Imagen de referencia) Foto © Instagram / @universidad.uci

Vídeos relacionados:

El Festival Nacional de Artistas Aficionados, que debía celebrarse los días 17 y 18 de octubre en Cuba, fue suspendido por decisión gubernamental ante el deterioro de la situación sanitaria en el país.

De esta forma el régimen no solo admite ante la opinión pública la severidad de la crisis sanitaria que enfrenta la nación, sino que, en ejercicio de sinceridad pocas veces visto, suspende un evento para evitar males mayores.

Según informó el periódico Venceremos, citando una nota oficial del Consejo Nacional de Casas de Cultura, la medida responde al “incremento sostenido de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente la arbovirosis”, que ha afectado a varias provincias en las últimas semanas.

Captura Facebook / Periódico Venceremos

El comunicado explica que la suspensión tiene como objetivo “preservar la salud de los participantes, el público y los equipos organizativos”, y subraya que se prioriza el bienestar colectivo “ante el actual escenario sanitario”.

El festival, uno de los principales espacios de promoción del arte aficionado en Cuba, reúne cada año a cientos de participantes de todo el país en disciplinas como la danza, la música y el teatro.

Lo más leído hoy:

Su posposición refleja la gravedad de la crisis epidemiológica que atraviesa la isla, en medio de carencias médicas, escasez de insecticidas y deterioro del sistema de salud pública.

La dirección del Consejo Nacional de Casas de Cultura agradeció el entusiasmo y compromiso de los artistas y aseguró que la nueva fecha del evento será anunciada “una vez que las condiciones lo permitan”.

La crisis sanitaria en Cuba ha escalado a niveles alarmantes, según el propio Ministerio de Salud Pública, que reconoció por primera vez la existencia de fallecimientos por dengue en la isla.

Esta admisión oficial confirmó lo que médicos, pacientes y activistas venían denunciando desde hace semanas: el sistema de salud no ha podido contener la expansión del mosquito Aedes aegypti ni frenar el aumento de casos graves, en un escenario marcado por la escasez de insecticidas, medicamentos y personal capacitado.

La situación se complica aún más ante la circulación simultánea de varios virus transmitidos por vectores. Cuba enfrenta un brote combinado de dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche, con alta propagación en provincias como La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Villa Clara y Matanzas.

El colapso del sistema de salud pública es visible: hospitales saturados, escasa fumigación, y barrios enteros con pacientes sin atención adecuada ni acceso a tratamientos básicos.

Sin embargo, mientras se reportaba alerta epidemiológica y se extendía en varias regiones estas enfermedades, Matanzas celebraba la Semana de la Cultura con espectáculos masivos y aglomeraciones.

Eventos como el “Viva el Circo” y conciertos al aire libre se realizaron en plena emergencia sanitaria, desafiando las recomendaciones básicas de salud pública y exponiendo a niños, adultos mayores y familias enteras al riesgo de contagio.

Lejos de aplicar restricciones sanitarias, el gobierno optó por intensificar las actividades recreativas y propagandísticas y ahora apuesta por la llegada del invierno para que bajen los niveles de infestación.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria y cultural en Cuba