El médico cubano Lázaro Elieser Leyva García, especialista en Medicina Interna y con formación académica en España, advirtió que la actual situación epidemiológica en Cuba hace que el dengue sea hoy más peligroso que en años anteriores, especialmente para quienes ya sufrieron la enfermedad una vez.
El doctor, que firma en redes como Lázaro E. Libre, publicó un extenso texto en Facebook tras conocerse el fallecimiento de un joven de Cárdenas, Matanzas, por dengue hemorrágico, un hecho que ha causado conmoción en la provincia.
“El dengue no es una enfermedad única, sino una familia de cuatro variantes: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Haber pasado dengue una vez no garantiza protección total. El cuerpo solo genera inmunidad contra la cepa que lo infectó”, explicó el especialista.
Según Leyva, esa es la razón por la que las reinfecciones pueden ser más peligrosas, ya que el sistema inmunológico “se confunde” y puede facilitar la multiplicación del virus en lugar de combatirlo.
“El cuerpo cree que se enfrenta al mismo enemigo, pero se equivoca. En vez de protegernos, ayuda al virus a propagarse. Es entonces cuando pueden aparecer las formas graves o hemorrágicas del dengue”, precisó.
El médico, que formó parte del comité de enfermedades infecciosas del hospital Arnaldo Milián Castro en Villa Clara, recordó que en Cuba circulan simultáneamente varias cepas del virus, lo que aumenta el riesgo de que una segunda infección provoque cuadros severos, sangrados y complicaciones potencialmente mortales.
“El segundo dengue es más peligroso que el primero”, subrayó, insistiendo en que la prevención sigue siendo la mejor defensa mientras no exista una vacunación efectiva y accesible.
Leyva recomendó eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, usar protección física y acudir al médico ante cualquier cuadro febril, especialmente si la persona ya padeció la enfermedad.
También alertó sobre el peligro de la automedicación con aspirina o ibuprofeno, fármacos que pueden agravar los sangrados internos.
“En casos sospechosos de dengue, estos medicamentos son muy peligrosos porque interfieren con la coagulación. La opción segura es el paracetamol, siempre bajo indicación médica”, precisó.
El especialista concluyó su mensaje con un llamado a la responsabilidad individual y colectiva: “El dengue hemorrágico no aparece por azar, es consecuencia de una reinfección por otra cepa. No se trata de alarmismo, sino de conocimiento. Porque solo quien entiende el riesgo, puede prevenirlo. La prevención no es alarma, es amor propio y responsabilidad con la vida”.
Mientras el médico daba estas recomendaciones desde la ciencia, la desfachatez del régimen cubano alcanza niveles de ficción: mientras los cubanos padecen apagones de hasta 20 horas diarias y el gobierno vende repelentes en dólares, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña —quien seguramente no sufre de cortes de electricidad— recomendó “quemar cáscaras de cítricos” como método tradicional para ahuyentar al mosquito del dengue, en medio del repunte de arbovirosis que azota al país.
