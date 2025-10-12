Santiago de Cuba alerta por alza de arbovirosis y enfermedades digestivas

Vídeos relacionados:

Altas temperaturas, intensas lluvias, malas condiciones de almacenamiento de agua, al igual que la crisis en la recogida de basura disparan los casos de arbovirosis y enfermedades digestivas en Santiago de Cuba, donde especialistas alertan sobre el peligro sanitario y llaman a la conciencia ciudadana.

Las condiciones climatológicas de las últimas semanas, marcadas por altas temperaturas y lluvias tras un largo período seco, han elevado en Santiago de Cuba el riesgo de enfermedades como por dengue, chikungunya, fiebre de Oropouche, hepatitis A y fiebre tifoidea, advirtió la doctora Yaimara Gutiérrez de la Cruz, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM).

La especialista precisó que en la provincia circulan los tres arbovirus, aunque con diferente incidencia, y destacó que el dengue presenta brotes activos en Palma Soriano y Santiago de Cuba, mientras que el resto de los municipios mantienen riesgo elevado por la alta infestación del mosquito Aedes aegypti, informó el periódico oficial Sierra Maestra.

“El déficit de agua y el incremento de depósitos en malas condiciones, sumado al mal saneamiento en patios y azoteas, están creando un escenario muy negativo”, alertó Gutiérrez, quien subrayó que sin la participación activa de la población “librar esta batalla se torna imposible”.

Coincidió en que “el Gobierno, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) y los compañeros de vectores tienen gran responsabilidad para resolver esta situación, pero es un problema de todos.

Por su parte, el doctor Gonzalo Urgellés Aguilar, jefe del programa de control de enfermedades digestivas del CPHEM, señaló que las lluvias han contaminado fuentes de abasto y que la mala manipulación del agua y los alimentos incrementa los casos de diarreas agudas.

Por su parte, el doctor Gonzalo Urgellés Aguilar, jefe del programa de control de enfermedades digestivas del CPHEM, señaló que las lluvias han contaminado fuentes de abasto y que la mala manipulación del agua y los alimentos incrementa los casos de diarreas agudas.

El especialista recomendó lavarse las manos con frecuencia, hervir el agua, lavar frutas y verduras, y mantener limpios los corrales y cestos de basura.

También recordó la importancia de contar con sales de rehidratación oral y acudir al médico ante cualquier síntoma de vómitos, fiebre o diarrea, sobre todo en niños, embarazadas y ancianos.

“Pequeñas acciones en casa evitan grandes riesgos cuando de enfermedades diarreicas agudas se trata”, concluyó.

Varias provincias cubanas como Holguín, Ciego de Ávila, Villa Clara y La Habana experimentan un repunte de las arbovirosis

Sin embargo, en territorios como Camagüey, las autoridades no han emitido alerta pública pese al aumento de casos febriles.

