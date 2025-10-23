¿Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo capturado en Cuba?

Vídeos relacionados:

De los callejones de Pekín a los laboratorios clandestinos de México y las rutas del lavado de dinero en Estados Unidos, el ascenso de Zhi Dong Zhang -alias “Brother Wang”- revela el rostro global del narcotráfico moderno.

Su reciente detención en Cuba, tras fugarse de México usando documentos falsos, ha provocado un nuevo capítulo en una trama que cruza continentes.

Mientras los gobiernos de México y Estados Unidos se movilizan para asegurar su extradición, el gobierno cubano no ha emitido hasta ahora ningún pronunciamiento oficial sobre la detención del narcotraficante en su territorio, pese a la gravedad y alcance de los cargos que pesan sobre él.

Un operador global: De China a América, con múltiples rostros

Zhi Dong Zhang nació en 1987 en la capital china. De complexión mediana, pelo negro y ojos marrones, su físico no revela la magnitud de su poder criminal.

Sin embargo, su historial es más revelador: se movía por el mundo con pasaportes falsos y usaba identidades múltiples, entre ellas “El Chino”, “Tocayo”, “Pancho” y “Nelson Mandela”.

La DEA lo acusa de liderar desde al menos 2016 una red transnacional de narcotráfico y lavado de dinero con bases en Los Ángeles y Atlanta, y conexiones en Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

Sus operaciones criminales incluyen el transporte de más de 1,000 kilos de cocaína y casi 2,000 kilos de fentanilo de México hacia Estados Unidos.

Conexiones con los cárteles mexicanos y lavado multimillonario

Zhang no actuaba solo. Era el nexo clave entre China y los cárteles mexicanos, concretamente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una célula mexicana de su red recolectaba el dinero producto de la venta de droga a traficantes locales, y una célula china lo lavaba a través de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias en EE. UU., con depósitos que no superaban los 100, 000 dólares para evitar alertas.

Según documentos judiciales en Georgia, entre 2020 y 2021 su red lavó al menos 20 millones de dólares usando entidades como Bank of America, JP Morgan y Wells Fargo.

La mayoría de esos fondos eran dirigidos a una empresa fachada llamada Mnemosyne International Trading Inc..

En las comunicaciones intervenidas por la DEA, utilizaban términos codificados como “coffee” (fentanilo) y “food” (cocaína) para enmascarar sus operaciones.

La detención en México y la escandalosa fuga

Zhi Dong fue arrestado inicialmente en octubre de 2024 en un operativo conjunto en Santa Fe, Ciudad de México.

Pese a que estaba acusado de delitos graves, un juez le otorgó arresto domiciliario, lo que fue duramente criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”, dijo Sheinbaum señalando a la corrupción judicial como causa de decisiones que debilitaban el combate al narcotráfico.

En julio de 2025, Zhang escapó de su casa en Tlalpan, donde estaba custodiado por la Guardia Nacional.

Algunas versiones apuntan a un túnel excavado desde su residencia, en un episodio que desató una crisis diplomática y dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial mexicano.

Huida frustrada a Rusia y captura en Cuba

Después de su fuga, Zhang intentó entrar a Rusia con documentación falsa, pero fue identificado y expulsado.

De ahí se dirigió a Cuba, donde finalmente fue detenido por las autoridades locales.

Aunque el arresto ha sido confirmado por fuentes mexicanas y estadounidenses, Cuba no ha informado oficialmente sobre la captura, ni ha dado detalles sobre su estatus legal o los procedimientos de extradición en curso.

Mientras tanto, México espera recibirlo primero para luego extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por tráfico de drogas y lavado de dinero a gran escala.

Un símbolo de la nueva criminalidad global

El caso de “Brother Wang” ilustra con crudeza cómo el narcotráfico ha adoptado formas más sofisticadas y transnacionales.

Zhang no solo traficaba drogas; operaba una estructura financiera paralela al sistema bancario, utilizando recursos empresariales, legales y tecnológicos para expandir su imperio criminal.

Su captura en Cuba, aunque significativa, deja preguntas sin respuesta: ¿cuál será el destino judicial del capo? ¿Colaborará con las autoridades? ¿Cuántos más como él operan desde las sombras?

Y sobre todo, ¿por qué el gobierno cubano guarda silencio ante un caso de tal magnitud?

Para Estados Unidos, Zhang es una figura central en la lucha contra la epidemia de opioides.

Su red representa un modelo de crimen organizado que combina tráfico de sustancias, fraude financiero y corrupción institucional a nivel internacional. La presión ahora recae sobre los países involucrados -México, Cuba y EE. UU.- para lograr una cooperación eficaz que garantice que “Brother Wang” no vuelva a evadir la justicia.