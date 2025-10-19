Trump arremete contra Petro: "Es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas"

El presidente estadounidense amenazó con cortar ayudas a Colombia mientras Bogotá denunció una violación de su soberanía.

Domingo, 19 Octubre, 2025 - 14:44

La tensión entre Washington y Bogotá ha alcanzado su punto más crítico en años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

El mandatario republicano lanzó el ataque en la red social Truth, donde también anunció la suspensión inmediata de todos los pagos y subsidios estadounidenses al país sudamericano. La publicación fue compartida por la Casa Blanca en Facebook.

“Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos dejarán de hacerse a Colombia”, escribió Trump. “Si no cierra los campos de exterminio de droga, Estados Unidos lo hará por él, y no de una forma amable”, advirtió.

El líder colombiano respondió en X (antes Twitter) acusando a Trump de estar “engañado por sus asesores”. “Le recomiendo leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, replicó Petro.

El enfrentamiento verbal llega días después del bombardeo de un submarino por parte de las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe, dentro de la llamada “guerra contra los cárteles”.

Washington afirmó que la embarcación transportaba droga desde Venezuela, pero Petro sostiene que el ataque ocurrió en aguas territoriales colombianas, dejando un colombiano y un ecuatoriano entre los sobrevivientes.

El mandatario denunció una violación de la soberanía nacional y exigió explicaciones al Gobierno estadounidense. En paralelo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó una séptima operación militar sin autorización judicial contra una presunta “narcolancha del ELN”, elevando a 33 el número de muertos en estas acciones.

El choque entre Trump y Petro reaviva un conflicto diplomático que ya incluye la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, la revocación de la visa de Petro y un creciente deterioro en una relación históricamente clave para la seguridad regional.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

