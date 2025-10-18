Trump repatria a dos sobrevivientes del ataque a una narcolancha cerca de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que los dos sobrevivientes del ataque militar estadounidense a una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe serán repatriados a Ecuador y Colombia, sus países de origen.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump aseguró que se trató de “un gran honor destruir un enorme submarino que transportaba drogas hacia Estados Unidos” y afirmó que la inteligencia estadounidense confirmó que la nave llevaba “principalmente fentanilo y otras drogas ilegales”.

El mandatario agregó que dos de los tripulantes murieron durante la operación y que los dos sobrevivientes “están siendo repatriados para detención y enjuiciamiento” en sus países.

La decisión evita que el gobierno estadounidense deba definir el estatus legal de los capturados en el sistema judicial norteamericano, explicó Associated Press (AP), medio que reportó la información.

El ataque se produjo el jueves en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y forma parte de una ofensiva militar encabezada por el Comando Sur contra embarcaciones de presunto narcotráfico. Este es el sexto operativo conocido en la región desde septiembre, y el primero en el que se registran sobrevivientes.

De acuerdo con reportes de Reuters, EFE y CBS News, el ataque no fue comunicado oficialmente por el Pentágono, y la información inicial provino de funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.

Lo más leído hoy:

Escalada militar en el Caribe

La repatriación de los sobrevivientes se produce en un contexto de tensión creciente entre Washington y Caracas, tras el anuncio de Trump de que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano, con el argumento de combatir el narcotráfico y controlar la migración.

El gobierno de Nicolás Maduro calificó la medida como una “agresión directa” y advirtió que podría declarar el estado de emergencia.

Desde agosto, el Comando Sur ha incrementado su presencia militar en el Caribe, con destructores, submarinos nucleares, aviones F-35 y bombarderos B-52, en lo que funcionarios estadounidenses describen como “una demostración de fuerza” frente a lo que consideran redes de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles.

El episodio marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Trump contra el tráfico de drogas en el Caribe y podría tensar aún más las relaciones con Venezuela, mientras continúan las operaciones militares estadounidenses en la región.

Preguntas frecuentes sobre la repatriación de sobrevivientes del ataque a una narcolancha en el Caribe