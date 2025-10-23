EE.UU. confirma que atacará estructuras del narcotráfico por tierra: "Vamos a golpearlos duro"

Vídeos relacionados:

Estados Unidos ampliará su ofensiva militar contra las organizaciones del narcotráfico y no descarta llevar a cabo ataques terrestres en territorio extranjero, confirmó este miércoles el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en Washington.

“Vamos a golpearlos duro. Tenemos que hacerlo para salvar vidas. Es un problema de seguridad nacional”, afirmó el mandatario tras recibir al presidente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la Casa Blanca, al explicar que las drogas que ingresan al país han causado la muerte de más de 300,000 estadounidenses en el último año.

“Estas drogas están llegando y matando a nuestra gente. Si no actuamos ahora, perderemos a cientos de miles más”, se justificó.

Trump señaló que notificará al Congreso sobre los nuevos ataques militares y sostuvo que Estados Unidos cuenta con la autoridad legal para emprender acciones contra los cárteles fuera de sus fronteras.

“Tenemos una crisis de seguridad nacional. Sabemos quiénes son, de dónde vienen y qué transportan. Ya no solo vienen por mar, también lo hacen por tierra, y los golpearemos ahí también”, enfatizó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la decisión del presidente y aseguró que los grupos criminales “viajan en aguas internacionales con hostilidad en mente, inundando a Estados Unidos con drogas mortales y peligrosas”.

“La semana pasada interceptamos un sumergible —un ‘dragón’, como los llaman— utilizado para trasladar toneladas de narcóticos hacia nuestras costas. Sabemos quiénes están detrás, de dónde vienen y lo que transportan”, explicó Rubio, quien confirmó que la inteligencia estadounidense ha rastreado a las organizaciones responsables desde su origen.

El funcionario subrayó que el consumo de drogas en el país ha alcanzado “niveles alarmantes”, pese a los esfuerzos de control fronterizo, y describió las llamadas ‘drogas del océano’ como un nuevo desafío para la seguridad hemisférica.

Trump aseguró que el gobierno prepara una ofensiva coordinada para atacar “células del narcotráfico” en zonas identificadas fuera de Estados Unidos.

“Necesitamos destruir la vida de esas personas que están detrás de las drogas. Este es el final de una célula. Algo muy serio va a suceder. Lo que hicimos en el mar, ahora lo haremos por tierra”, declaró, sin mencionar si hay acuerdos con algunos países para ello.

En las últimas semanas, Washington ha intensificado su campaña de ataques aéreos y marítimos contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ya han dejado varios muertos y una docena de operaciones clasificadas como cinéticas por el Departamento de Guerra.

La nueva fase anunciada por Trump marcaría la primera incursión terrestre conocida bajo el marco de la doctrina de seguridad nacional antidroga que su administración impulsa desde septiembre y que mantiene en alerta a los países de la región, especialmente a Colombia y Venezuela.