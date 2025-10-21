Díaz-Canel sale en defensa de Petro y vuelve a cargar contra Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel salió este lunes en defensa de su aliado Gustavo Petro, después de que el presidente estadounidense Donald Trump acusara al mandatario colombiano de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Díaz-Canel expresó su respaldo a Petro y acusó a Washington de “injerencia” y de intentar reimponer la vieja Doctrina Monroe, símbolo del dominio estadounidense en la región.

Captura de pantalla X / @DiazCanelB

“Querido presidente @petrogustavo, los pueblos de Nuestra América están contigo y con #Colombia. Rechazamos la injerencia y las falacias del Gobierno de EE.UU. que intenta reimponer la Doctrina Monroe en sus relaciones con las naciones soberanas de América Latina y el Caribe”, escribió el gobernante cubano.

El mensaje llega en plena escalada de tensiones entre Washington y Bogotá, tras las duras declaraciones de Trump y la respuesta de Petro, quien acusó al líder republicano de estar “engañado por sus asesores”.

La crisis diplomática se ha intensificado con la suspensión de todas las ayudas estadounidenses a Colombia y con nuevas operaciones militares en el Caribe, donde un bombardeo de la Marina estadounidense contra un submarino sospechoso de transportar droga provocó la protesta del Gobierno colombiano por supuesta violación de su soberanía.

Díaz-Canel, que en los últimos días también reafirmó su alianza con Nicolás Maduro, intenta proyectarse como voz de los gobiernos aliados de izquierda en la región. La Habana ha cerrado filas en torno al chavismo y ahora respalda abiertamente a Petro, mientras el régimen enfrenta una grave crisis interna marcada por apagones de más de 20 horas, falta de alimentos y brotes epidémicos.

El también primer secretario del Partido Comunista cubano acusó a Estados Unidos de “reavivar el intervencionismo imperial” y de promover una nueva guerra fría en el Caribe.

Analistas consideran que el mensaje de Díaz-Canel busca fortalecer el eje La Habana–Caracas–Bogotá como contrapeso a la influencia de Washington en América Latina. Pero también refleja la desesperación de un régimen que necesita aliados para resistir su creciente fragilidad económica y diplomática.

Mientras tanto, Trump mantiene su línea dura: suspender fondos, aumentar la presión militar y advertir que si Petro no actúa contra el narcotráfico, “Estados Unidos lo hará por él”.

Con su pronunciamiento, Díaz-Canel no solo se alineó con Petro, sino que volvió a enfrentarse directamente a la Casa Blanca, en un desesperado intento por reafirmar su papel como uno de los últimos defensores del bloque autoritario latinoamericano frente a la administración Trump.