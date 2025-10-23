Mexicano deja duro mensaje a los cubanos: "Primero logren eso y luego vengan a dar consejos"

El creador de contenidos mexicano Manuel Arcila (@manuelarcila20) encendió las redes con un polémico video dirigido a los cubanos que opinan sobre la política en México. En su mensaje, Arcila pidió a los cubanos que se enfoquen en “liberar su propio país” antes de criticar a otros.

“Son miedosos, culones y además metiches. Ahora resulta que los cubanos están muy preocupados por la libertad de México, porque supuestamente el comunismo nos llegó. Miren, hagan algo por la libertad de su país, si tanto les molesta que Castro y su familia estén en el poder peleen allí y no vengan acá. Primero peleen por la libertad de su país y luego vengan a dar consejos”, expresó en tono molesto.

El video ha generado una fuerte controversia entre usuarios mexicanos y cubanos, especialmente en TikTok, donde muchos migrantes caribeños defendieron su derecho a opinar tras haber huido de la represión del régimen cubano.

Desde 2021, con el aumento de la crisis migratoria en Cuba, miles de cubanos se han establecido en México tras no poder ingresar a Estados Unidos debido a las nuevas políticas de la administración Trump.

Ahora estos miles de inmigrantes cubanos buscan rehacer su vida en territorio mexicano. En su mayoría han sido muy bien acogidos por el gobierno y el pueblo de México, pero hay quienes tienen otra idea de lo que deberían hacer los cubanos en lugar de abandonar el país.