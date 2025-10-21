¡Como dice el coro! Yomil y Hallel están en Cancún y lanzan indirectas románticas: “Te escapaste para disfrutar conmigo”

Los cantantes cubanos Yomil Hidalgo y Hallel Genesis se encuentran disfrutando del paraíso mexicano de Cancún, aunque —según ellos— cada uno por su lado.

Sin embargo, las redes sociales han encendido las alarmas entre sus seguidores por una serie de indirectas románticas que ambos han compartido recientemente.

En una de las imágenes publicadas, Yomil mostró un espectacular atardecer con el mensaje: “Te le escapaste para disfrutar conmigo estos atardeceres, ¡qué guapa tú eres asere!”, acompañado de un emoji pícaro.

Poco después, Hallel publicó una foto desde un balcón con vista al mar y escribió: “Se la dedico al trentón”, junto a un gesto de resignación, desatando una ola de comentarios y teorías entre sus fans.

Aunque ninguno ha confirmado que estén juntos, los escenarios, la iluminación y los paisajes de fondo parecen coincidir, lo que ha avivado los rumores de una posible escapada romántica en el Caribe mexicano.

Los seguidores de ambos artistas han inundado las redes con mensajes como “Eso huele a reconciliación” o “No lo nieguen, están juntos”, mientras que otros se limitan a celebrar la conexión entre ambos, recordando sus anteriores colaboraciones musicales y la química que siempre han mostrado en público.

Por ahora, ni Yomil ni Hallel han hecho declaraciones directas sobre su relación, pero todo apunta a que Cancún ha sido el escenario perfecto para este intercambio de mensajes con sabor a romance.