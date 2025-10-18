Elián González dice que los emigrados volverán a Cuba “encantados” cuando mejore la economía

Vídeos relacionados:

Elián González Brotons, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, aseguró que “muchos de los cubanos que han emigrado volverán encantados” cuando mejore la economía del país.

González opinó asimismo que el éxodo incontenible de cubanos en los últimos años responde sobre todo a causas económicas y expresó su confianza en que, al revertirse la crisis, muchos retornarán “porque el cubano es muy patriota y familiar”.

Las declaraciones, reproducidas por el portal oficialista Cubainformación, tuvieron lugar en Ciudad de México, en el marco del IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 9 al 12 de octubre, donde el vocero del régimen participó, en compañía de Aleida Guevara.

El evento de apoyo al régimen fue interpretado como un gesto político y simbólico destinado a afirmar la continuidad generacional del discurso revolucionario.

Como parte de sus declaraciones, González insistió en que el principal freno para el desarrollo de la isla es el bloqueo estadounidense, y negó que los problemas del país se deban al sistema político.

“Cuba no es un Estado fallido; lo que está siendo es fuertemente agredida”, afirmó.

Lo más leído hoy:

En su intervención, también destacó el papel de la juventud en el Parlamento cubano y la necesidad de “llevar su impronta a los debates sobre los principales problemas sociales”.

Defendió que el Estado promueve la participación de los jóvenes en todos los niveles de decisión.

González, quien se hizo mundialmente conocido por el caso judicial que lo enfrentó con Estados Unidos en el año 2000, atribuyó su regreso a la isla al papel decisivo de la solidaridad internacional, y recordó que el dictador Fidel Castro (1926-2016) “siempre tuvo claro que la batalla debía ganarse en la opinión pública mundial”.

Solo en 2024, más de 250,000 cubanos abandonaron la isla, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en el que fue además el año con menos nacimientos registrados en seis décadas, un aumento en el número de muertes y un decrecimiento poblacional sostenido respecto a 2023.

Estudios independientes, como el del economista Juan Carlos Albizu-Campos, elevan esa cifra a más de 545,000 emigrados en un solo año, y aseguran que la población real de Cuba podría haber caído a poco más de ocho millones de habitantes, una disminución del 24 % desde 2020.

“Hay que conocer la migración, buscar un retorno, un acercamiento con los cubanos que están fuera y quieran volver”, opinó en junio pasado Antonio Ajas, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana.



Sin embargo, el demorado reencuentro de la nación cubana se posterga debido a las causas estructurales que perpetúan el éxodo: la pobreza, la represión política y la crisis multisistémica que ahoga al país.

El régimen usa a la diáspora como sostén de la isla, buscando que las remesas y la venta de alimentos y artículos de primera necesidad en divisas convertibles y a precios muy elevados financien las necesidades de la élite dirigente.

En realidad, Cuba se encuentra secuestrada por un sistema político autoritario, excluyente y que empobrece a la inmensa mayoría de la población, además de haber fragmentado a miles de familias, mientras mantiene en el exilio a muchos cubanos que no pueden regresar por temor a ser juzgados por sus ideas.

Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Elián González y la situación en Cuba