Arrestan a dos cubanos de Las Tunas en Cancún: Exceso de velocidad lleva a descubrimiento más grave

Dos ciudadanos cubanos, ambos originarios de la provincia de Las Tunas, fueron detenidos por fuerzas de seguridad mexicanas luego de protagonizar una maniobra sospechosa en un centro comercial de Cancún.

Lo que comenzó como una simple infracción de tránsito terminó revelando un hecho mucho más grave: los hombres portaban un arma de fuego cargada sin ningún tipo de documentación legal que amparara su posesión.

Una maniobra evasiva que despertó sospechas

El incidente ocurrió durante un operativo de vigilancia coordinado por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y elementos de la Guardia Nacional.

Según los reportes oficiales, los agentes patrullaban el bulevar Lázaro Cárdenas cuando notaron que una camioneta Toyota Matrix gris salía a gran velocidad del estacionamiento de una plaza comercial.

Los policías le marcaron el alto al conductor, pero este hizo caso omiso y, en su lugar, intentó evadir a las unidades regresando rápidamente al área de estacionamiento.

Esta maniobra, ejecutada en pleno espacio público, generó alertas inmediatas entre los efectivos de seguridad, que procedieron a interceptar el vehículo con apoyo del grupo Fuerza Estatal de Reacción Inmediata (FERI).

Revisión del vehículo: Arma oculta bajo el asiento

Tras la detención, los agentes procedieron a inspeccionar el automóvil. Los dos ocupantes se identificaron como Amaury “N”, de 49 años, y Amaury “N”, de 26, ambos procedentes de Las Tunas, Cuba.

Aunque en su revisión personal no se hallaron drogas ni otros objetos ilegales, debajo del asiento del copiloto los uniformados encontraron una pistola corta calibre 9 mm.

El arma estaba acompañada por un cargador metálico abastecido con 10 cartuchos útiles.

Los detenidos no pudieron presentar documentación que acreditara la posesión legal del arma, un requisito indispensable bajo la legislación mexicana, por lo que fueron arrestados inmediatamente y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de un delito del orden federal.

Un caso más en una tendencia preocupante

Aunque no se ha informado públicamente si los dos ciudadanos cubanos contaban con residencia legal o algún permiso de estancia en México, el caso se enmarca en una tendencia creciente que preocupa a las autoridades locales.

En los últimos meses, se han reportado diversos hechos delictivos en los que migrantes, particularmente cubanos, han estado involucrados en actividades ilícitas en zonas del norte del país, muchas veces en tránsito hacia la frontera con Estados Unidos.

Este tipo de incidentes, además de poner en evidencia los retos de seguridad en áreas urbanas y comerciales, ha motivado a las autoridades a intensificar los controles en espacios concurridos como plazas y centros comerciales, puntos donde suelen detectarse patrones de conducta sospechosa.

Investigación en curso y posibles vínculos del arma

Por el momento, los dos cubanos permanecen bajo custodia mientras la FGR lleva a cabo investigaciones adicionales para determinar el origen del arma de fuego y si podría estar vinculada con otros delitos en la región.

No se descarta que el vehículo o los ocupantes estén relacionados con redes delictivas que operan en la zona o que utilicen el estado de Baja California como corredor de tránsito hacia el norte.

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana ha reiterado su compromiso con la vigilancia y la prevención del delito en espacios públicos, especialmente en contextos donde convergen residentes locales, turistas y personas en tránsito migratorio.

México, y en particular sus zonas fronterizas, se han convertido en puntos neurálgicos para miles de migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos.

Muchos cruzan el país con estatus migratorios irregulares o pendientes de regulación, y en no pocos casos, las dificultades económicas, la presión de grupos criminales o la desesperación por continuar su ruta los empujan hacia la ilegalidad.

Aunque no todos los casos de migrantes implican delitos, las autoridades mexicanas están cada vez más atentas a detectar cualquier comportamiento que represente un riesgo para la seguridad pública.

