Preso político cumple casi una semana en huelga de hambre en cárcel de Santiago de Cuba

El preso político Oscar Corría Sánchez, un joven que cumplió una condena de tres años y medio de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Contramaestre, Santiago de Cuba, fue arrestado de nuevo hace más de 20 días y lleva casi una semana en huelga de hambre, confirmó su familia.

Corría, de 25 años, se presentó en la estación policial de su localidad el primero de octubre tras recibir una citación, y quedó detenido allí, acusado de “desobediencia” y “desacato” luego de negarse a trabajar para el Estado, denunció su hermana Mairelis Menéndez Sánchez en redes sociales.

Captura de Facebook/Mairelis Menéndez

Ménendez relató en un post publicado en Facebook que en la unidad de la PNR su hermano fue provocado y amenazado por oficiales y “por tan solo defenderse de sus amenazas, fue maltratado y llevado a los calabozos y acusado de desacato”.

“Yo me pregunto que dónde están los derechos de la persona agredida, ¿no tenemos derecho a defendernos verbalmente y sin ofensas y amenazas?, cuestionó.

Explicó que Corría lleva más de 20 días preso y pudieron visitarlo el jueves de la semana pasada, pero este lunes, su madre y ella volvieron a la prisión a llevarle comida, y allí se enteraron que, desde hacía cinco días, está “plantado, sin comer ni tomar agua”.

“¿Acaso su familia no tiene derecho de saber la situación en la que se encuentra nuestro familiar detenido? Una madre hecha pedazos por su hijo preso injustamente, una madre y dos hermanos destrozados por su hermano, una vez más, por las injusticias que se cometen y la destrucción de jóvenes en este país”, lamentó, al tiempo que exigió la liberación del joven.

Corría había salido de la prisión de Boniato el 8 de septiembre de 2024, después de cumplir por completo la sanción que le impuso el régimen cubano arbitrariamente por ejercer su derecho ciudadano a manifestarse.

En declaraciones a Martí Noticias, Menéndez denunció que desde la excarcelación de su hermano, hace más de un año, la Seguridad del Estado y la Policía han estado acosándolo y exigiéndole que se integre al sistema laboral estatal, y en represalia por su negativa han fabricado esta nueva acusación.

“Nada más por no querer trabajarle a este comunismo, ahí lo tienen sin pruebas. Solamente por ser del 11 de julio lo siguen ahí acosando, amenazando hasta ahora que lo metieron preso”, sostuvo la mujer.

Martí Noticias señaló que un oficial de la policía acusó a Corría de “alterar el orden público dentro de la unidad y lo amenazó con imputarlo por desobediencia si no se se presentaba en la Dirección de Trabajo”.

Las organizaciones independientes Justifica 11J y Cubalex condenaron el nuevo arresto de Corría y exigieron su liberación inmediata.

Cubalex indicó que el caso de Corría evidencia la “persecución continua contra expresos políticos, quienes, incluso después de cumplir sus condenas, siguen siendo objeto de vigilancia, acoso y amenazas por parte de las autoridades”.

Para la ONG, tal práctica del régimen “muestra un patrón de represión prolongada que busca castigar el disenso político y disuadir futuras expresiones de protesta”.

Captura de Facebook/Cubalex

En la misma cuerda, Justicia 11J advirtió que la nueva detención de Corría revela el “persistente hostigamiento contra quienes fueron encarcelados por motivos políticos tras las protestas del 11J, sometidos a represalias, vigilancia y coerción laboral incluso después de cumplir sus sanciones”.

Recordó que el joven fue procesado por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en Contramaestre y recluido en la prisión de Boniato. La fiscalía pidió entonces ocho años de prisión para él por los delitos de “desórdenes públicos de carácter continuado” y “atentado”, bajo la acusación de haber intentado golpear a un agente y lanzar piedras para evitar su arresto.