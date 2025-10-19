Publicación de comunicadores en Holguín desata polémica: “Por decir que la limonada es la base de todo hay gente presa”

Vídeos relacionados:

Una publicación reciente de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en Holguín ha provocado un aluvión de comentarios en redes sociales por lo que muchos interpretan como una sátira indirecta al presidente Miguel Díaz-Canel y su famosa frase “la limonada es la base de todo”.

Sin embargo, algo no queda claro: ¿se trata de un encargo del régimen o una publicación que simplemente se salió de control? Y aunque pueda ser motivo de burlas, incluso hasta de una crítica solapada al régimen, también evidencia el doble rasero del gobierno pues por posts similares hay personas cumpliendo prisión actualmente.

La imagen publicada en Facebook muestra unos audífonos hechos con mitades de limón y el mensaje “Comunicar también lleva su receta”, acompañado por un texto que concluye con una frase tajante: “Escuchar es la verdadera base de todo”.

La publicación apareció en el perfil oficial del gremio en esa provincia oriental y ha sido interpretada por numerosos usuarios como una ironía visual cargada de simbolismo político.

Uno de los comentarios más llamativos fue el del usuario que se identifica como Francotirador Cubano, quien escribió: “Por decir que la limonada es la base de todo hay gente presa”.

Ernesto Almaguer, por su parte, calificó la publicación como una “excelente sátira al presidente de Wakanda” y advirtió a los comunicadores que “los asnos no entienden de sonrisas y suelen dar coces cuando se les menciona”.

Otros como Carmen González pidieron “avisarle a Limonardo (Miguel Díaz-Canel)” sobre la intención de los comunicadores, mientras que Karen Cano reflexionó sobre los peligros de encasillar la comunicación en una receta rígida que anula la espontaneidad y la eficacia del mensaje.

Alberto Echevarría subrayó: “preso van todos cederistas comunicadores de Holguín, una temporada a la sombra con limonardo no se juega, Diaz-Canel singao”.

La frase original de Díaz-Canel, pronunciada en 2020 durante una visita a una cooperativa agroecológica, se volvió viral por su aparente desconexión con la realidad económica del país.

Desde entonces, ha sido objeto de memes, burlas, canciones y múltiples lecturas críticas.

La publicación de la asociación en Holguín, que formalmente no menciona al mandatario ni hace referencia directa a aquella frase, se inscribe en un contexto cada vez más sensible, donde incluso los gestos simbólicos pueden tener consecuencias.

